Mimovládky žalujú Macronovu vládu za prístup k boju proti klimatickým zmenám

Vláda podľa mimovládok neprišla so žiadnym zásadným opatrením na ochranu klímy.

14. mar 2019 o 17:09 TASR

PARÍŽ. Štyri mimovládne organizácie sa vo štvrtok obrátili na súd so sťažnosťou na francúzsku vládu za jej nedostatočnú aktivitu v boji proti klimatickým zmenám.

Štvorica organizácií - Greenpeace, Oxfam, Notre affaire a tous (Vec nás všetkých) a Fondation Nicolas Hulot (Nadácia Nicolasa Hulota) - sa obrátila na súd aj na základe petície nazvanej Prípad storočia, ktorú podpísali na internete dva milióny ľudí.

Podporujú ju aj francúzske herečky Juliette Binoche a Marion Cotillard.

Mimovládne organizácie (MVO) sa obrátili na súd, pretože sú nespokojné s odpoveďou, ktorú od vlády dostali vlani v decembri.

Vládu kritizujú i za to, že neprišla so žiadnym "novým zásadným opatrením", ktoré by sa týkalo boja proti zmenám klímy.

Aktivisti žiadajú, aby súd konštatoval povinnosť vlády konať v boji proti zmenám klímy, priznať svoje zlyhania v tejto oblasti a zaviazať ju, aby konala.

Žalobcovia chcú, aby im súd priznal morálnu ujmu - so symbolickým odškodným v podobe jedného eura - i ujmu na životnom prostredí.

Agentúra AP informovala, že francúzsky minister životného prostredia Francois de Rugy vo štvrtok obhajoval prístup vlády prezidenta Emmanuela Macrona v oblasti ochrany životného prostredia. De Rugy poznamenal, že "žiadny tribunál nezníži emisie skleníkových plynov. Je to v prvom rade politická záležitosť".

Vo štvrtok podaná sťažnosť je vo Francúzsku prvá s takou veľkou podporou. Inú sťažnosť na francúzsku vládu podal v januári primátor severofrancúzskeho mesta Grande-Synthe, ktoré je ohrozené zvyšujúcou sa hladinou mora.

Známe sú aj prípady žalôb podaných environmentálnymi aktivistami na vlády svojich štátov, napríklad v Kolumbii, Pakistane, Spojených štátoch či Holandsku, kde mimovládna organizácia Urgenda podporovaná 900 občanmi donútila vládu, aby zverejnila svoje plány týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov.