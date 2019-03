Mafiáni v New Yorku sa zobúdzajú, zavraždili jedného z bossov

Útokov na členov klanov v New Yorku je viac.

14. mar 2019 o 14:35 Lukáš Onderčanin

NEW YORK, BRATISLAVA. Od roku 1985 v New Yorku prvýkrát zabili šéfa mafiánskeho klanu. V stredu večer zastrelili pred jeho domom na Staten Islande šéfa kriminálnej rodiny Gambino Franka Caliho. Gambinovci patria medzi päť taliansko-amerických mafiánskych rodín, ktoré historicky pôsobia v New Yorku.

Caliho podľa svedkov najmenej šesťkrát postrelil neznámy muž, ktorý ho následne prešiel modrým autom a unikol. Motív je podľa BBC neznámy, prípad zatiaľ vyšetrujú.

Koniec Cosa Nostry

Gambinovci dominujú organizovanému zločinu v New Yorku už od začiatku 20. storočia. V tridsiatych rokoch sa pri vojne mafiánskych skupín vytvorilo päť rodín, ktoré medzi sebou desiatky rokov bojovali. Práve Gambinovci sa stali v minulosti najväčšou a aj najmocnejšou zo skupín organizovaného zločinu.

Mafiánske rodiny v New Yorku Genoveseovci

Gambinovci

Luccheseovci

Colombovci

Bonnanovci

Jej šéfom bol po roku 1985 aj notoricky známy gangster John J. Gotti, ktorý zavraždil svojho predchodcu a často navštevoval drahé reštaurácie a bary aj v sprievode ochranky.

Gottiho v roku 1992 odsúdili za päť vrážd aj ďalšie zločiny a o desať rokov zomrel vo väzení na rakovinu.

Boss konkurenčnej mafiánskej rodiny Luccheseovcov Anthony „Gaspipe“ Casso v knihe z roku 2008 povedal, že práve „to, čo spravil Gotti, bol začiatok konca Cosa Nostry“. Talianska mafia stratila v posledných rokoch v New Yorku výraznejší vplyv.

V okolí Krstného otca

Caliho zavraždili v ten istý deň, ako súd oslobodil údajného bossa mafiánskej rodiny Bonannovcov Josepha Cammarana jr. Minulý týždeň zase vo väzení zomrel 85-ročný Carmine J. Persico, dlhoročný boss rodiny Colombovcov, informuje denník New York Times.

Aj keď americkým úradom sa najmä v deväťdesiatych rokoch podarilo obmedziť aktivity mafiánskych rodín, v minulom roku došlo k viacerým útokom na členov týchto klanov.

V októbri napríklad zastrelili dlhoročného spolupracovníka klanu Bonannovcov, 71-ročného Sylvestra Zottola, keď čakal v aute na burger z McDonald’s. Tri mesiace predtým v ich rodinnom sídle postrelili jeho syna Salvatora.

Viacero mafiánskych klanov stále sídli na newyorskom Staten Islande. Jeden z domov bol použitý pri natáčaní filmu Krstný otec ako sídlo rodiny Corleoneovcov.