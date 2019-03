NATO varovalo Nemecko pred zavedením 5G siete s účasťou Huawei

Panujú obavy, že sa ohrozí štruktúra komunikácie.

14. mar 2019 o 13:59 TASR

BRUSEL. Veliteľ spojeneckých síl Severoatlantickej aliancie v Európe, americký generál Curtis Scaparrotti, varoval v stredu Nemecko, že sily NATO prestanú komunikovať so svojimi nemeckými partnermi, ak Berlín začne spolupracovať s čínskou skupinou Huawei pri budovaní 5G siete.

Píše o tom agentúra AFP.

"Obávame sa, že štruktúra ich komunikácie bude ohrozená - najmä preto, že 5G sieť má veľmi široké pásmo a schopnosť získavať dáta z nej je neuveriteľná," povedal Scaparrotti pred jedným z parlamentných výborov Kongresu USA.

Spresnil, že ak sa Nemecko rozhodne integrovať 5G sieť do svojho vojenského komunikačného systému, NATO nebude s partnermi z Nemecka komunikovať cez tento systém. "Pre armádu by to bol problém," priznal.

Generál Scaparrotti bol požiadaný podať správu o obchodných rokovaniach v Európe - najmä v Nemecku - s čínskymi telekomunikačnými skupinami, ako sú Huawei a ZTE.

Tlak zo strany USA

Americký denník Wall Street Journal v pondelok informoval, že americký veľvyslanec v Nemecku Richard Grenell, blízky priateľ prezidenta Donalda Trumpa, napísal nemeckému ministrovi hospodárstva Petrovi Altmaierovi, že vzťahy medzi tajnými službami oboch krajín budú prehodnotené, ak sa Berlín pri budovaní mobilnej technológie 5G nevzdá účasti čínskych spoločností, ako je Huawei.

Prečítajte si tiež: Sedem členov NATO už prekročilo dvojpercentný rozpočtový cieľ

Berlín chce dobehnúť výrazné oneskorenie, ktoré má Nemecko v digitálnej oblasti, a preto sa zameriava na mobilnú technológiu novej generácie - 5G -, ktorá ponúka ultrarýchly internet.

Táto sieť má umožniť vývoj nových technológií, ako sú umelá inteligencia, autonómne vozidlá či automatizované továrne.

Nemecko prisľúbilo konzultácie

Nemecká vláda chce v polovici marca vyhlásiť výzvy na budovanie budúcej infraštruktúry 5G, pričom kancelárka Angela Merkelová v utorok prisľúbila, že s Američanmi i partnermi v EÚ bude hovoriť ešte pred prípadnou voľbou v prospech spoločnosti Huawei.

AFP pripomenula, že skupina Huawei je v tejto oblasti považovaná za výkonnejšiu a inovatívnejšiu než ostatní jej konkurenti.

Prečítajte si tiež: Pre Huawei hrozí Nemecku oklieštenie výmeny spravodajských informácií s USA

Washington sa však obáva, že Peking môže novú telekomunikačnú infraštruktúru použiť ako "trójskeho koňa" za účelom špionážne v krajinách, ktoré používajú čínske zariadenia v domácej 5G sieti.

Tieto podozrenia zvyšuje aj platné čínske právo, ktoré núti skupiny so sídlom v Číne, aby poskytovali technickú pomoc čínskym spravodajským službám.

Spojené štáty už zakázali účasť skupiny Huawei pri zavádzaní technológie 5G na americkej pôde a vláda zakazuje národným inštitúciám, aby využívali čínske telekomunikačné produkty a služby. Washington sa snaží presvedčiť svojich spojencov v Európe, aby konali rovnako.