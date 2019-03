Austrálsky prremiér odmieta prijať späť extrémistov zo Sýrie

Scott Morrison reagoval na žiadosť vdovy po bojovníkovi Islamského štátu.

14. mar 2019 o 10:33 TASR

CANBERRA. Austrálsky premiér Scott Morrison nemieni vystaviť životy predstaviteľov krajiny ohrozeniu tým, že ich vyšle na Blízky východ, aby odtiaľ doviedli späť domov austrálskych extrémistov.

Vyjadril sa tak vo štvrtok po tom, ako austrálska vdova po bojovníkovi skupiny Islamský štát (IS) požiadala, aby jej deti prepravili zo Sýrie do Austrálie, informuje agentúra AP.

Reportéri austrálskej verejnoprávnej televízie ABC sa stretli s touto ženou v jednom z utečeneckých táborov v severnej Sýrii, kde žije s malým synom a podvyživenou šesťmesačnou dcérou po tom, ako utiekla z dediny Bághúz, kde majú militanti IS svoju poslednú baštu v Sýrii.

Dcéra potrebuje zdravotnú starostlivosť

ABC uviedla, že 24-ročná žena odmietla potvrdiť svoju totožnosť a počas rozhovoru mala na sebe závoj, vo štvrtok ju však televízia identifikovala ako Zehru Dumanovú.

Žena uviedla, že jej dcéra potrebuje liečbu v nemocnici a že ju chce dopraviť domov do Austrálie. "Nikto sa tu o nás skutočne nestará a ja rozumiem hnevu voči mnohým z nás, ktorí sme tu... Deti však nemusia trpieť," dodala.

Bojovali aj proti Austrálii

Morrison zdôraznil, že Austrálčania, ktorí svoje rodiny odvedú do oblastí vojny, aby bojovali za IS, musia prevziať zodpovednosť za svoje činy.

"Veľkou tragédiou tých, ktorí odišli pridať sa k teroristom - aby podporili teroristické ciele prostredníctvom IS a vzali svoje rodiny do vojnových zón, kde v podstate bojujú proti Austrálii - je to, že dostali svoje deti do tejto hroznej situácie," povedal Morrison novinárom.

"Neohrozím žiadneho Austrálčana, aby som sa pokúsil dostať ľudí z takýchto situácií," vyhlásil.

Opozičný líder Bill Shorten, ktorý sa podľa prieskumov po májových voľbách pravdepodobne stane premiérom, uviedol, že jeho Austrálska strana práce bude s vládou konštruktívne spolupracovať na repatriovaní austrálskych detí zo Sýrie bez "politického bodovania".

"Zvládneme to. Oddeľujete deti od ich rodičov? Kto sa o nich postará?" povedal Shorten novinárom.

Západné krajiny sa po zrútení samozvaného kalifátu IS zdráhali priviesť späť do vlasti svojich občanov, ktorí odišli bojovať na Blízky východ, pretože len ťažko získavali dôkazy na ich stíhanie, uviedol podľa AP bezpečnostný expert z austrálskej Deakinovej univerzity Greg Barton.

Austrália však v roku 2014 schválila nový zákon stanovujúci, že len samotný pobyt na území ovládanom Islamským štátom v Sýrii a Iraku je zločinom s trestnou sadzbou desiatich rokov väzenia.

Austrálčania, ktorí cestovali do určených oblastí, musia dokázať, že na to mali presvedčivý dôvod. Dosiaľ na základe tohto zákona nikoho nestíhali.

Dumanová na sociálnych sieťach uviedla, že sa vzdala života v strednej triede v turecko-austrálskej rodine v Melbourne, keď koncom roka 2014 odcestovala do Sýrie.

Nasledovala bojovníka IS Mahmouda Abdullatifa, ktorý niekoľko mesiacov predtým odišiel z Melbourne do sýrskeho mesta Rakka, vtedajšej hlavnej bašty džihádistov.

Svadbu oznámili v decembri 2014 na internete, kde zverejnili aj fotografiu vena zahŕňajúceho útočnú pušku.

Dumanová uviedla, že jej 23-ročný manžel zomrel päť týždňov po sobáši. Bývalá študentka súkromnej školy sa stala horlivou aktivistkou za nábor nových členov IS a vyzývala iné ženy, aby sa k nej pridali.

Keď v roku 2015 dostala na Twitteri otázku, čo jej chýba na Austrálii, odpovedala jednoducho len číslom: "0"