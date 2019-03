Bývalému šéfovi Trumpovej kampane navýšili nepodmienečný trest

V stredu zároveň v New Yorku odtajnili žalobu voči Manafortovi za hypotekárne podvody.

14. mar 2019 o 7:10 SITA

WASHINGTON. Bývalého šéfa prezidentskej kampane Donalda Trumpa Paula Manaforta v stredu odsúdili na ďalšieho tri a pol roka väzenia.

Urobila tak sudkyňa Amy Berman Jackson vo Washingtone, ktorá zamietla jeho prosby o zhovievavosť a odsúdila ho za zavádzanie americkej vlády o jeho zahraničnej lobistickej práci a za presviedčanie svedkov, aby klamali v jeho prospech.

Manaforta už minulý týždeň vo Virgínii odsúdili na 47 mesiacov za mrežami v súvislosti s iným prípadom.

Vo väzení by si tak mal odpykať takmer sedem a pol roka, úrady však vezmú do úvahy deväť mesiacov, ktoré už pred vynesením trestu strávil vo väzbe.

V stredu zároveň odtajnili žalobu voči Manafortovi v New Yorku. Tam ho obžalovali za vedenie schémy hypotekárnych podvodov, ktorá za rok vyniesla milióny dolárov. Žalobu voči Manafortovi podali 7. marca.

Na rozdiel od prípadov vo Washingtone a vo Virgínii, ktoré sú federálne, je prípad v New Yorku štátny, čo by sa podľa agentúry The Associated Press dalo vnímať ako stratégia, ako zabrániť možnému prezidentskému omilosteniu. Prezident môže omilostiť federálne zločiny, nie však štátne.