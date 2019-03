Minúta po minúte: Britskí poslanci odmietli brexit bez dohody, Mayová však znovu prehrala

Pravdepodobné však je, že aj túto možnosť britský parlament odmietne.

13. mar 2019 o 12:44 (aktualizované 13. mar 2019 o 17:46) TASR, Matúš Krčmárik, Nina Sobotovičová

Upravená dohoda premiérky Mayovej v utorok u poslancov neobstála.

Britský parlament teraz čaká hlasovanie o odchode z EÚ bez dohody.

Hlasovanie o tvrdom brexite sledujeme minútu po minúte:

20:46 Voľná ruka od vlády pri hlasovaní o vládnom návrhu už neplatí. Vedenie konzervatívcov tlačí na poslancov, aby odmietli návrh po tom, ako prešiel Spelmanovej dodatok. Nepáči sa mu, že návrh v súčasnej podobe vylučuje odchod bez dohody za každých okolností, kým pôvodná verzia hovorila len o vylúčení odchodu bez dohody 29. marca.

Všetko ešte môže byť inak.

20:45 Jeden z najhlasnejších euroskeptikov odmieta uznať stredajšie hlasovania. "Riadime sa zákonmi a zákon hovorí, že Británia odchádza 29. marca," povedal konzervatívec Jacob Rees-Mogg. Odkazuje na to, že jedna novela návrhu nemôže zmeniť zákon o brexite, ktorý poslanci schválili už pred rokmi.

20:38 Poslanci budú ešte hlasovať o vládnom návrhu upravenom o Spelmanovej dodatok. Výsledok by mal byť podobný ako pri hlasovaní o tomto návrhu, keďže poslanci snáď nezmenili za niekoľko desiatok minút svoje postoje.

20:35 Tak nakoniec sa ešte nekončilo, konzervatívny poslanec Damian Green presadil hlasovanie o takzvanom Malthousovom kompromise, ktorý mal byť akousi formou kontrolovaného odchodu bez dohody.

Podľa neho by sa odchod posunul na 22. mája, medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou sa uzavrú do konca roka 2021 dohody, obe strany si budú navzájom garantovať práva občanov.

Aký je rozdiel medzi týmto odchodom a odchodom s akousi dohodou? To je otázka, o ktorej ešte bude prebiehať diskusie právnikov, aj keď to nie je nutné, lebo poslanci návrh odmietli.

20:30 Čo teba bude ďalej? Naozaj je odchod bez dohody zažehnaný?

Ani zďaleka nie. Nateraz totiž platí právny stav, že Veľká Británia odchádza 29. marca z Európskej únie a keď sa dovtedy nedosiahne dohoda, stane sa to bez dohody. Poslanci v stredu večer len vyslovili svoj zámer, že si tento scenár neprajú.

Vo štvrtok budú hlasovať o tom, či požiadajú Európsku úniu o posunutie termínu, no aj to bude len vyjadrenie názoru a nie právne záväzné.

S posunutím termínu totiž musia súhlasiť všetky členské štáty, ich lídri sa stretnúť na summite budúci týždeň. Budú sa pýtať, na čo je to dobré, keď dohodu už britskí poslanci dvakrát odmietli a do nových rokovaní sa v Bruseli nikomu nechce.

Toto hlasovanie teda nič zásadné neprináša, brexitový chaos pokračuje.

20:22 Prečo hovoríme o Mayovej prehre, keď sama povedala, že bude hlasovať proti odchodu bez dohody?

Jej vláda totiž presadzovala, aby sa toto hlasovanie týkalo len termínu 29. marca. Potom mohli pokračovať rokovania, po ktorých by možnosť bez odchodu bola stále na stole.

Parlamentom však prešiel návrh, aby odchod bez dohody parlament odmietol za každých okolností, britská vláda tak s touto možnosťou už operovať nemôže.

Preto aj Spelmanová chcela svoj návrh stiahnuť, no na hlasovanie ho posunuli labouristi, ktorí návrh predniesli spolu s ňou.

20:19 Poslanci schválili v pomere 312 ku 306 hlasov hneď Spelmanovej návrh, odmietli teda odchod bez dohody za každých okolností. Vládnemu návrhu nedali ani šancu, dá sa preto znovu hovoriť o prehre premiérky Mayovej.

20:03 Za vládu prehovoril minister pre medzinárodný obchod Liam Fox. Labouristom vyčíta, že si protirečia, ak chcú ostať súčasťou spoločného obchodného priestoru s Európskou úniou a zároveň robiť vlastnú obchodnú politiku. Varoval tiež pred „demokratickou katastrofou“, ak by sa rušil celý brexit.

Začína sa hlasovanie o Spelmanovej návrhu.

19:54 Už prebiehajú posledné prejavy. Labouristický tieňový minister pre brexit Matthew Pennycock vyhlásil, že Mayová svojou mantrou "žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda" znecitlivela ľudí voči rizikám, ktoré so sebou najtvrdší brexit prináša.

Labouristi podľa neho podporia Spelmanovej dodatok, teda odmietnutie brexitu bez dohody za každých okolností.

19:25 Ešte o spomínanom prepojení medzi dnešným futbalom a rozhodovaním o brexite: Fanúšikovia Liverpoolu túto tému preniesli aj do mníchovských ulíc.

19:22 Zástancovia tvrdého odchodu hľadajú cestu, ako zablokovať posunutie termínu, ktoré by podľa očakávania malo prejsť vo štvrtkovom hlasovaní.

Euroskeptici už podľa reportéra Guardianu lobujú medzi spriaznenými krajne pravicovými vládami, aby posunutie termínu zablokovali. Teoreticky totiž stačí, aby na budúcotýždňovom summite posun vetovala jedna krajina.

Viac podrobností nájdete v tomto článku, ale ak vás zaujíma, či je medzi nimi adeptmi na veto aj Slovensko, nemusíte klikať. Nie je. Zato však nádej vidia v Maďarsku, v Poľsku či v Taliansku.

19:11 Hodiny odpočítavajú poslednú hodinu, napätie sa dá krájať, tak si spresnime, čo môžeme očakávať. Hlasovať by sa malo o vládnom návrhu a dvoch návrhoch na jeho úpravu.

Ten prvý je spomínaný návrh konzervatívnej poslankyne Caroline Spelmanovej, ktorý má odmietnuť odchod bez dohody za každých okolností.

Druhý návrh by posunul brexit z 29. marca na 22. mája, aby sa krajina pripravila na odchod bez dohody.

Po týchto dvoch hlasovaniach príde na rad vládny návrh, hlavný bod večer. Ten odmieta odchod bez dohody 29. marca, ale necháva dvere otvorené pre neskorší termín.

Ak všetko pôjde podľa predpokladov, tento hlavný návrh by mal prejsť, prvé dva o zmenách majú neistú podporu.

Hlasovať by sa malo začať o 20. hodine stredoeurópskeho času, bežne jedno hlasovanie trvá asi pätnásť minút, aj keď včerajšie sa pretiahlo na viac ako dvadsať.

Poslanci teraz majú motiváciu sa ponáhľať, najmä tí zo severu krajiny. Liverpool hrá o 21. hodine zápas osemfinále Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov.

19:05 Lizz Trussová, trojka na ministerstve financií, stále verí, že Mayovej dohoda je v hre aj po tom, ako ju poslanci dvakrát odmietli. Vraj by sa ešte mohla vrátiť pred poslancov a získať väčšinu.

„Ak sa pozriete na ďalšie možnosti – teda zostať v colnej únii, úplne odvolať brexit, alebo odísť bez dohody – návrh dohody Theresy Mayovej je lákavejší ako ony,“ povedal v parlamente. „Myslím si, že k tomuto záveru nakoniec prídu aj poslanci.“

Len na pripomenutie, o tom, či poslanci vôbec budú môcť o dohode znovu hlasovať (nehovoriac o tom, že zatiaľ ju nikto znovu nepredkladá), rozhodne predseda parlamentu John Bercow, o ktorom sme písali nižšie.

18:54 John Simpson robí v BBC viac ako 50 rokov a pri príležitosti hlasovania si zaspomínal na to, ako vyzerala kampaň zástancov brexitu pred referendom.

"Prešiel som si moje notesy z kampane a hľadal som varovania, že nakoniec môžeme odísť z Európskej únie bez akejkoľvek dohody. Nenašiel som o tom ani zmienku. Len množstvo a množstvo ubezpečovaní, že vyrokovať náš odchod bude smrteľne ľahké," napísal na twitteri.

Autori tohto online prenosu robia v SME desať a štyri roky, kampaň pred referendom si pamätájú podobne ako Simpson.

18:36 Pre spresnenie - rozdiel medzi Spelmanovej návrhom a vládnym je ten, že Spelmanová chcela vylúčiť odchod bez dohody za každých okolností, kým vládny hovorí len o tom, že Británia bez dohody neodíde 29. marca.

Vláda však pri jej návrhu nenechala svojim ministrom voľné ruky, žiada hlasovanie proti nemu, kým pri vládnom majú poslanci rozhodnúť podľa uváženia a lojalite voči premiérke. Odmietnutie vládneho návrhu by tak nutne neznamenalo, že minister musí skončiť.

Mayovej sa zjavne nechce do rekonštrukcie vlády, má teraz iné starosti.

18:32 Málo chaosov na jeden brexit? Nič to, práve sa odohral ďalší.

Konzervatívna poslankyňa Caroline Spelmanová požiadala Johna Bercowa (to je ten, čo vedie schôdzu), aby sa o jej návrhu odmietnuť odchod bez dohody nakoniec nehlasovalo.

Namiesto toho chce, aby sa hlasovalo o vládnom návrhu s prakticky rovnakým obsahom. Tvrdí, že ak by poslanci podporili vládny návrh, Mayová by získala oveľa väčšiu legitimitu.

"Vyslalo by to veľmi silný signál, že strana sa spája v národnom záujme, aby vyslala jasné stanovisko, že nechceme odísť bez dohody. To by nám vydláždilo cestu k dohode," povedala Spelmanová pre BBC.

Bercow jej však odkázal, že to už nemôže urobiť, lebo poslanci o jej návrhu diskutujú. Ona ho síce môže stiahnuť, no sú pod ním podpísaní aj ďalší poslanci.

Chaos pokračuje, prestávajú sa v tom vyznať aj britskí novinári. Nateraz platí, že o hodinu a pol majú poslanci hlasovať o tom, či si želajú odchod bez dohody.

18:17 Do boja o to, kto môže byť hlavnou postavou odchodu bez dohody, sa dnes nepriamo prihlásil predseda dolnej komory John Bercow. Ten vedie zasadnutia, rozhoduje, o ktorých zákonoch sa bude rokovať, ale väčšinou nehlasuje za žiaden z nich.

Má byť akýmsi nestranným arbitrom diskusie medzi opozíciou a vládou. Sám Bercow pochádza z prostredia konzervatívcov, ale počas vedenia schôdze by to nemal dávať najavo.

Áno, to je ten muž, ktoré hlas poznáme z prenosov, ako kričí Ooooooorder, keď sa k sebe poslanci nesprávajú slušne.

A tento Bercow dnes povedal, že niekedy v budúcnosti by sa mohol dostať do situácie, že bude musieť rozhodnúť, či umožní nové hlasovanie o vládnej verzii dohody o brexite, alebo tomu zabráni odvolávajúc sa na to, že poslanci už raz rozhodli.

Toto môže byť podľa Lewisa Goodalla zo Sky úplne kľúčové, keďže aj keby Mayová dosiahla na summite v Bruseli mierne ústupky, až Bercow rozhodne, či je nový návrh natoľko odlišný od toho predošlého, aby o ňom mohol dať hlasovať znovu.

Pritom zákon nemusí byť rovnaký doslova, stačí ak je rovnaká jeho podstate. A kto o tom rozhodne? Áno, Bercow.

Doteraz to blokovať nemohol keďže už v samotnom zákone o brexite si poslanci schválili, že premiérka príde s návrhom dohody dvakrát. O treťom pokuse sa v ňom nehovorí.

Takže pamätajme si nové kľúčové meno brexitu – John Bercow. To je muž, ktorý môže zabrániť dohode o brexite, aj keby náhodou Mayová pre ňu získala dosť hlasov.

17:42 Chronický brexit Theresy Mayovej. Z vyjadrení britskej premiérky a konzervatívneho poslanca Jacoba Reesa-Mogga, ktorý je zástancom tvrdého brexitu, vznikla parodická skladba. V originálnej verzii nerapujú britskí politici, ale Dr. Dre a Snoop Dogg.

17:30 Predseda Dolnej snemovne vybral dva zo šiestich predložených pozmeňovacích návrhov k večernému hlasovanie o tom, či má Británia opustiť Európsku úniu bez dohody. Jeden dodatok hovorí o tom, že je potrebné takzvaný neriadený brexit úplne vylúčiť, druhý potom vyzýva vládu, aby sa usilovala o odklad brexitu do 22. mája, aby bolo možné sa na odchod bez dohody pripraviť.

16:45 Labourista Hilary Benn sa pýta, prečo je demokratické stále žiadať poslancov, aby hlasovali o tom istom, a zároveň nedemokratické spýtať sa verejnosti (v druhom referende o brexite, pozn.), či nechce zmeniť názor.

Minister Gove reagoval, že dohoda, o ktorej sa hlasovalo v utorok, sa výrazne líšila od dohody, o ktorej sa hlasovalo v januári, nehlasovalo sa teda "o tom istom".

Zároveň pripomenul, že labouristi boli pôvodne proti ďalšiemu referendu o brexite.

16:30 "Bývam v Británii a viem, že odchádzame, ale myslím si, že by sme mali byť priateľmi," napísala šesťročná Sophie predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi.

Vždy budeme priateľmi, Sophie, napísal Tusk na Instagrame, kam pridal aj fotku listu od malej Britky.

16:12 Minister pre životné prostredie Michael Gove otvoril stredajšiu debatu. Prejav začal vyslovením poklony premiérke Mayovej.

Gove vyhlásil, že poľnohospodári budú v prípade tvrdého brexitu čeliť „veľmi, veľmi náročnej situácii.“

Britská vláda však podľa neho môže urobiť mnohé, aby zmiernila dopad prípadného odchodu Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody.

15:45 Europoslanci schválili balík opatrení pre prípad tvrdého brexitu.

Opatrenia majú jednostranný charakter a predpokladajú recipročné kroky britskej strany. Sú v záujme čo najmenšieho narušenia každodenného života Európanov a týkajú sa najcitlivejších oblastí, akými sú letecké a cestné spojenia, zachovanie práv občanov, ich sociálneho zabezpečenia, študijné pobyty (program Erasmus) či rybné hospodárstvo.

15:37 Ani tí najväčší skeptici zrejme neočakávali, že by sa naozaj mohlo odohrať súčasné fiasko.

"V Bruseli prevláda pocit obrovského mrhania časom a energiou," zhrnul Le Monde pocity v centre Európskej únie v stredu doobeda, deň po tom, ako britskí poslanci aj druhýkrát odmietli dohodu o odchode Británie.

K brexitu má dôjsť o šestnásť dní a nikto nevie, ako bude vyzerať, píše Matúš Krčmárik.

15:00 Nemecká kancelárka Angela Merkelová vyhlásila, že je v záujme oboch strán, aby bol odchod Británie "usporiadaný", informovali tlačové agentúry DPA a AFP.

"Samozrejme, zostáva naším cieľom, aby bolo vystúpenie Británie usporiadané - toho sme sa predsa v priebehu včerajška nezriekli," vyjadrila sa šéfka nemeckej spolkovej vlády. "Ale v priebehu včerajška sa možnosti, prirodzene, zúžili," dodala na margo výsledku utorňajšieho hlasovania v Dolnej komore britského parlamentu.

13:58 Tvrdý brexit (bez dohody, pozn. red.) by podľa ministra financií Philipa Hammonda viedol k nižšiemu ekonomickému rastu, vysokej nezamestnanosti aj vyšším cenám.

13:28 Nekonečný brexitový príbeh unavuje politikov aj novinárov. Má tiež na svedomí, že komentáre mnohých svetových médií na túto tému prestávajú používať politicky korektný jazyk.

"Aj keby ste vzali hŕbu Talianov, Poliakov a Maďarov, držali ich hore celú noc a pri tom ich opili, ani potom by nestvárali nič také katastrofálne ako to, čo sme mohli sledovať v Dolnej snemovni," cituje komentátorka Washington Postu Anne Applebaumová svojho talianskeho priateľa.

13:10 Britský expremiér David Cameron, ktorý v roku 2016 vypísal referendum o brexite, v rozhovore pre televíziu Sky News varoval, že odchod bez dohody by bol pre krajinu katastrofou.

12:50 Celkovo šesť pozmeňovacích návrhov predložili do dnešnej uzávierky britskí poslanci k večernému hlasovaniu o tom, či má Británia opustiť Európsku úniu bez dohody. Sú medzi nimi napríklad podnety požadujúce časovo obmedzené odloženie brexitu či také, ktoré úplne vylučujú neriadený brexit.

11:55 EÚ sa pripravuje na brexit bez dohody. Skupina europarlamentu pre brexit sa stretáva v Štrasburgu, aby zhodnotila situáciu.

Eurokomisár pre hospodárske záležitosti Pierre Moscovici uviedol, že utorkové hlasovanie zvyšuje pravdepodobnosť odchodu Británie, ktorý je "neusporiadaný, brutálny ako útes," vrátane zavedenia nových colných pravidiel a obchodného chaosu, pred ktorým nadnárodné firmy varovali mesiace.

Europarlament má v priebehu stredy schváliť opatrenia, aby sa v závere tohto mesiaca čo najlepšie zvládli bezprostredné ťažkosti brexitu bez dohody.

11:40 Britský exminister zahraničných vecí Boris Johnson je presvedčený, že Británia opustí Úniu 29. marca po tom, ako sa "o päť minút dvanásť" dosiahne dohoda.

Jeden z najznámejších britských stúpencov brexitu pre rozhlasovú stanicu LBC povedal, že hlasovanie, ktoré by malo vylúčiť brexit bez dohody, neznamená, že takýto odchod bude zmetený zo stola.

"Je celkom možné, že parlament symbolicky odhlasuje, že nechce odchod bez dohody... ale potom sa stane, že podľa zákona Británia opustí Európsku úniu 29. marca, pretože to zákon stanovuje," dodal Johnson.

11:20 Vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier vyhlásil, že riziko brexitu bez dohody nikdy nebolo väčšie.

11:00 Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas uviedol, že opätovné odmietnutie dohody je zo strany britského parlamentu prejavom "nedbalosti".

Dodal aj, že "ktokoľvek odmieta dohodu (o brexite), zahráva si bezohľadným spôsobom s blahobytom svojich občanov a ekonomikou".

LONDÝN, BRATISLAVA. Do termínu britského odchodu z Únie ostáva šestnásť dní a ako čoraz reálnejšie vyzerajú scenáre, ktoré hovoria o problémoch s dodávkami potravín či liekov a o hrozbe obmedzenia cestovania.

Britskí poslanci totiž v utorok už druhýkrát odmietli dohodu s Európskou úniou a z Bruselu zaznelo, že tretiu možnosť Londýnu naozaj nebudú dávať. Nakoniec, do rokovaní sa Európskej komisii nechcelo ani na druhýkrát, keď poslanci dohodu odmietli v januári. V hre je niekoľko scenárov ďalšieho vývoja.

1. Odchod bez dohody

Poslanci budú o možnosti takzvaného tvrdého brexitu hlasovať v stredu. Keďže dohodu odmietli, vláda sa ich spýta, či si želajú odchod z Európskej únie bez dohody. Pravdepodobné však je, že aj túto možnosť britský parlament odmietne.

Ak by odchod bez dohody predsa len prešiel, scenár by bol jasný – Spojené kráľovstvo od 29. marca nebude súčasťou Európskej únie, teda ani colnej únie či spoločného trhu.

2. Vláda odhlasuje posunutie termínu

Predsedu Európskej komisie Jean-Claud Juncker naznačil, že sa obe strany môžu rozprávať o posune v rozmedzí niekoľkých týždňov, no nie viac ako dva mesiace, lebo to by sa plánované voľby do Európskeho parlamentu museli konať aj vo Veľkej Británii.

Keďže dohoda neprešla, posunutie termínu sa stane veľmi citlivou témou. Juncker totiž veľmi jasne povedal, že Briti tretiu možnosť na dohodu nedostanú. Ak by sa teda posúval termín odchodu, nemalo by ísť o čas na nové rokovania.

Aj preto Mayová naznačila, že Únia sa v prípade žiadosti o posun termínu bude pýtať, či „chceme zorganizovať nové referendum alebo článok 50 Lisabonskej zmluvy úplne odvolať“.

Druhá možnosť by znamenala zrušenie brexitu, na čo má britská strana podľa rozsudku európskeho súdu právo.

3. Bez Junckera. Ústupky urobí Európska rada

Krátko pred hlasovaním sa medzi britskými novinármi špekulovalo, že by sa ešte jedno podobné hlasovanie mohlo odohrať. A to aj v prípade, že by Juncker bol proti ďalším rokovaniam.

Nad ním totiž funkčne stojí Európska rada, združenie lídrov členských štátov. S nimi sa Mayová stretne budúci týždeň a teoreticky sa môžu dohodnúť na nejakých ústupkoch, ktoré by znovu predniesla pred poslancami.

Síce sa nezdá reálne, že by Európa ustúpila tak zásadne, že by to presvedčilo konzervatívnych rebelov, tí sa cítia ako víťazi, keďže odchod bez dohody je pre mnohých scenárom snov.

Hlasovanie by sa teoreticky mohlo stihnúť ešte pred 29. marcom a Mayová takmer určite vyskúša všetky možnosti, ako nejakú dohodu dosiahnuť.

4. Predčasné voľby a zasa odznova

Čas premiérky Mayovej vypršal, je čas na nové voľby, odkázal okamžite po prehre druhého vládneho návrhu líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn. Mayová už dávnejšie sľúbila, že do nových volieb Konzervatívnu stranu nepovedie.

Predčasné voľby musí odhlasovať dvojtretinová väčšina v dolnej komore, ktorú teraz labouristi nemajú.

Predčasné voľby by prišli na rad aj vtedy, ak by poslanci vyslovili nedôveru vláde a do štrnástich dní by žiadna vláda dôveru nezískala.

V oboch prípadoch by však rebelujúci konzervatívci museli usúdiť, že ich odpor voči Mayovej vedeniu rokovaní o brexite je natoľko silný, že budú riskovať odovzdanie moci presvedčenému socialistovi Corbynovi.