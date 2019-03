Minúta po minúte: Poslancov čaká hlasovanie o tvrdom brexite

Pravdepodobné však je, že aj túto možnosť britský parlament odmietne.

13. mar 2019 o 12:44 TASR, Nina Sobotovičová, Matúš Krčmárik

Upravená dohoda premiérky Mayovej v utorok u poslancov neobstála.

Britský parlament teraz čaká hlasovanie o odchode z EÚ bez dohody.

Hlasovanie o tvrdom brexite sledujeme minútu po minúte:

13:58 Tvrdý brexit (bez dohody, pozn. red.) by podľa ministra financií Philipa Hammonda viedol k nižšiemu ekonomickému rastu, vysokej nezamestnanosti aj vyšším cenám.

13:28 Nekonečný brexitový príbeh unavuje politikov aj novinárov. Má tiež na svedomí, že komentáre mnohých svetových médií na túto tému prestávajú používať politicky korektný jazyk.

"Aj keby ste vzali hŕbu Talianov, Poliakov a Maďarov, držali ich hore celú noc a pri tom ich opili, ani potom by nestvárali nič také katastrofálne ako to, čo sme mohli sledovať v Dolnej snemovni," cituje komentátorka Washington Postu Anne Applebaumová svojho talianskeho priateľa.

13:10 Britský expremiér David Cameron, ktorý v roku 2016 vypísal referendum o brexite, v rozhovore pre televíziu Sky News varoval, že odchod bez dohody by bol pre krajinu katastrofou.

12:50 Celkovo šesť pozmeňovacích návrhov predložili do dnešnej uzávierky britskí poslanci k večernému hlasovaniu o tom, či má Británia opustiť Európsku úniu bez dohody. Sú medzi nimi napríklad podnety požadujúce časovo obmedzené odloženie brexitu či také, ktoré úplne vylučujú neriadený brexit.

11:55 EÚ sa pripravuje na brexit bez dohody. Skupina europarlamentu pre brexit sa stretáva v Štrasburgu, aby zhodnotila situáciu.

Eurokomisár pre hospodárske záležitosti Pierre Moscovici uviedol, že utorkové hlasovanie zvyšuje pravdepodobnosť odchodu Británie, ktorý je "neusporiadaný, brutálny ako útes," vrátane zavedenia nových colných pravidiel a obchodného chaosu, pred ktorým nadnárodné firmy varovali mesiace.

Europarlament má v priebehu stredy schváliť opatrenia, aby sa v závere tohto mesiaca čo najlepšie zvládli bezprostredné ťažkosti brexitu bez dohody.

11:40 Britský exminister zahraničných vecí Boris Johnson je presvedčený, že Británia opustí Úniu 29. marca po tom, ako sa "o päť minút dvanásť" dosiahne dohoda.

Jeden z najznámejších britských stúpencov brexitu pre rozhlasovú stanicu LBC povedal, že hlasovanie, ktoré by malo vylúčiť brexit bez dohody, neznamená, že takýto odchod bude zmetený zo stola.

"Je celkom možné, že parlament symbolicky odhlasuje, že nechce odchod bez dohody... ale potom sa stane, že podľa zákona Británia opustí Európsku úniu 29. marca, pretože to zákon stanovuje," dodal Johnson.

11:20 Vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier vyhlásil, že riziko brexitu bez dohody nikdy nebolo väčšie.

11:00 Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas uviedol, že opätovné odmietnutie dohody je zo strany britského parlamentu prejavom "nedbalosti".

Dodal aj, že "ktokoľvek odmieta dohodu (o brexite), zahráva si bezohľadným spôsobom s blahobytom svojich občanov a ekonomikou".

LONDÝN, BRATISLAVA. Do termínu britského odchodu z Únie ostáva šestnásť dní a ako čoraz reálnejšie vyzerajú scenáre, ktoré hovoria o problémoch s dodávkami potravín či liekov a o hrozbe obmedzenia cestovania.

Britskí poslanci totiž v utorok už druhýkrát odmietli dohodu s Európskou úniou a z Bruselu zaznelo, že tretiu možnosť Londýnu naozaj nebudú dávať. Nakoniec, do rokovaní sa Európskej komisii nechcelo ani na druhýkrát, keď poslanci dohodu odmietli v januári. V hre je niekoľko scenárov ďalšieho vývoja.

1. Odchod bez dohody

Poslanci budú o možnosti takzvaného tvrdého brexitu hlasovať v stredu. Keďže dohodu odmietli, vláda sa ich spýta, či si želajú odchod z Európskej únie bez dohody. Pravdepodobné však je, že aj túto možnosť britský parlament odmietne.

Ak by odchod bez dohody predsa len prešiel, scenár by bol jasný – Spojené kráľovstvo od 29. marca nebude súčasťou Európskej únie, teda ani colnej únie či spoločného trhu.

2. Vláda odhlasuje posunutie termínu

Predsedu Európskej komisie Jean-Claud Juncker naznačil, že sa obe strany môžu rozprávať o posune v rozmedzí niekoľkých týždňov, no nie viac ako dva mesiace, lebo to by sa plánované voľby do Európskeho parlamentu museli konať aj vo Veľkej Británii.

Keďže dohoda neprešla, posunutie termínu sa stane veľmi citlivou témou. Juncker totiž veľmi jasne povedal, že Briti tretiu možnosť na dohodu nedostanú. Ak by sa teda posúval termín odchodu, nemalo by ísť o čas na nové rokovania.

Aj preto Mayová naznačila, že Únia sa v prípade žiadosti o posun termínu bude pýtať, či „chceme zorganizovať nové referendum alebo článok 50 Lisabonskej zmluvy úplne odvolať“.

Druhá možnosť by znamenala zrušenie brexitu, na čo má britská strana podľa rozsudku európskeho súdu právo.

3. Bez Junckera. Ústupky urobí Európska rada

Krátko pred hlasovaním sa medzi britskými novinármi špekulovalo, že by sa ešte jedno podobné hlasovanie mohlo odohrať. A to aj v prípade, že by Juncker bol proti ďalším rokovaniam.

Nad ním totiž funkčne stojí Európska rada, združenie lídrov členských štátov. S nimi sa Mayová stretne budúci týždeň a teoreticky sa môžu dohodnúť na nejakých ústupkoch, ktoré by znovu predniesla pred poslancami.

Síce sa nezdá reálne, že by Európa ustúpila tak zásadne, že by to presvedčilo konzervatívnych rebelov, tí sa cítia ako víťazi, keďže odchod bez dohody je pre mnohých scenárom snov.

Hlasovanie by sa teoreticky mohlo stihnúť ešte pred 29. marcom a Mayová takmer určite vyskúša všetky možnosti, ako nejakú dohodu dosiahnuť.

4. Predčasné voľby a zasa odznova

Čas premiérky Mayovej vypršal, je čas na nové voľby, odkázal okamžite po prehre druhého vládneho návrhu líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn. Mayová už dávnejšie sľúbila, že do nových volieb Konzervatívnu stranu nepovedie.

Predčasné voľby musí odhlasovať dvojtretinová väčšina v dolnej komore, ktorú teraz labouristi nemajú.

Predčasné voľby by prišli na rad aj vtedy, ak by poslanci vyslovili nedôveru vláde a do štrnástich dní by žiadna vláda dôveru nezískala.

V oboch prípadoch by však rebelujúci konzervatívci museli usúdiť, že ich odpor voči Mayovej vedeniu rokovaní o brexite je natoľko silný, že budú riskovať odovzdanie moci presvedčenému socialistovi Corbynovi.