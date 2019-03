Babiš sa zaradil sa do druhého koša politikov EÚ, tvrdí europoslanec

Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) kritizoval českého premiéra za ignoráciu europarlamentu.

12. mar 2019 o 19:40 TASR

ŠTRASBURG. Český premiér Andrej Babiš mal v januári tohto roku vystúpiť v Európskom parlamente na pozvanie europoslancov, aby v rámci debaty s názvom Budúcnosť Európy podobne ako ostatní národní lídri EÚ predstavil svoj názor na smerovanie Európy.

Babiš to odmietol a zrejme bude jediným z lídrov EÚ, ktorí neprijme výzvu zákonodarného zboru EÚ uviedol v utorok český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Zdechovský najskôr reagoval na utorňajšie vystúpenie slovenského premiéra Petra Pellegriniho.

Slabé vystúpenie Pellegriniho

Ten sa ako v poradí 18. líder EÚ dostavil do pléna europarlamentu, aby predstavil pozíciu Slovenska v EÚ a svoje predstavy o budúcnosti európskeho integračného projektu.

"To vystúpenie bolo slabé. Premiér predstavil hlavne históriu Slovenska v EÚ a úspechy jeho vlády. Mal túto príležitosť využiť na to, aby ukázal vízie Slovenska vo vzťahu k EÚ, ako by ju zreformoval a čo by chcel na nej zmeniť," vysvetlil Zdechovský.

Upozornil tiež, že šéf slovenskej vlády sa na pôde Európskeho parlamentune dostatočne vyrovnal s otázkami, ktoré v posledných týždňoch a mesiacoch boli v súvislosti s dianím na Slovensku otvárané poslancami europarlamentu, napríklad aj vo Výbore Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT), ktorý sa zaoberal podvodmi v oblasti agrodotácií.

Babišova obrovská chyba

Ešte kritickejší bol však Zdechovský k predsedovi českej vlády Andrejovi Babišovi, ktorý bol zaradený na program vystúpení v januári tohto roku a svoje vystúpenie pred europoslancami odmietol.

"To je obrovská chyba. Vidieť, že pán Babiš naozaj nemá dobré znalosti európskej politiky, a že možno nemá čo ponúknuť EÚ v diskusiách o jej reforme," skonštatoval český poslanec.

A dodal, že Babiš si týmto dobré meno v EÚ neurobil, skôr naopak, lebo "sa sám zaradil medzi politikov, ktorí budú v tom druhom koši politikov, ktorí nebudú o ničom rozhodovať".

Český internetový denník Forum24 v januári uviedol, že Babiš odmietol vystúpiť v Európskom parlamente hlavne preto, že mohol čeliť sérii nepríjemných otázok europoslancov týkajúcich sa dotácií EÚ pre holding Agrofert, čo je aj predmetom vyšetrovania zo strany Európskej komisie.