Blíži sa hlasovanie. Má Mayová konečne väčšinu?

Nová dohoda vraj nič nemení.

12. mar 2019 o 16:29 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Nočné rokovania sa európskym lídrom „osvedčili“ počas hospodárskej krízy začiatkom tohto desaťročia.

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Mayová takmer nemá hlas. Britských poslancov čaká kľúčové hlasovanie

Pointou bolo, že ak boli niektorí politici v skorých ranných hodinách príliš unavení, menili svoje predtým nemenné postoje a nakoniec súhlasili s navrhovaným riešením.

Aj krízu okolo dohody o britskom odchode riešili v noci. Necelých 24 hodín pred kľúčovým hlasovaním v štrasburskom sídle Európskeho parlamentu okolo polnoci z pondelka na utorok vystúpila na tlačovej konferencii premiérka Theresa Mayová a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker s vyhlásením, že konečne vyriešili spor o takzvanú severoírsku poistku a britskí poslanci tak môžu v utorok večer za dohodu zahlasovať.

Nakoniec rozhodne politika

Už o pár hodín však Mayová zistila, že jej tvrdeniu, že po novom bude môcť Británia jednostranne odstúpiť od severoírskej poistky, desiatky poslancov vlastnej strany neveria.

Priklonili sa k názoru generálneho prokurátora Geoffreyho Coxa, ktorý v britskom systéme pôsobí ako právny poradca štátnych orgánov, v tomto prípade parlamentu.

17 dní ostáva do termínu britského odchodu z Európskej únie.

„Poviem to jasne, právne riziko ostáva nezmenené,“ vyhlásil Cox v parlamente. Tvrdí tak, že ani ak by zmena dohodnutá v noci na utorok parlamentom prešla, Británia by nemohla odstúpiť od poistky. Tá mala zaručiť otvorené hranice medzi Írskom a Severným Írskom dovtedy, kým sa nenájde iné riešenie.

Paradoxné pritom je, že žiadna zo strán nechce otvorene toto opatrenie, ktoré by znamenalo zotrvanie Severného Írska v spoločnom európskom trhu, použiť. Aj v nočnom vyhlásení sa Únia zaviazala, že od začiatku prechodného obdobia, teda od vystúpenia Britov 29. marca, bude hľadať iné riešenia.

Príliš vágny nezáujem

Takisto sa dohodli, že ak sa rokovania budú pre Britov negatívne vyvíjať, lebo Brusel nebude mať záujem hovoriť o posune v nich, môžu od nich odstúpiť a právnym mechanizmom žiadať odstúpenie od poistky.

Pre kritikov Mayovej z radov jej konzervatívcov, ktorí pred dvoma mesiacmi zahlasovali za odmietnutie dohody, sú práve formulácie ako „nezáujem“ príliš vágne, a teda právne nevymáhateľné. Podľa Coxa by nakoniec o zmysle týchto pojmov aj tak rozhodovali politické záujmy.

Hlasovať sa bude v utorok večer po 20. hodine. Napriek tomu, že Mayovej dohoda sa zásadne nelíši od tej pôvodnej, ktorú pri historickej porážke odmietlo viac ako dvesto poslancov, podľa odborníkov nebola úplne bez šance.

Strach z odchodu

Prečítajte si tiež: Habemus poistka. Pri brexite je prielom už aj banalita ako dodržanie termínu

Ďalšie odmietnutie dohody by totiž znamenalo, že buď sa posunie termín britského odchodu, alebo krajina odíde bez dohody, čo je podľa ekonómov ten najhorší scenár. V tomto prípade by sa o ďalšom postupe hlasovalo v stredu a vo štvrtok.

Obavy z tohto scenára by mohli kritických poslancov či niekoľkých opozičníkov presvedčiť, aby, podľa Mayovej slov z parlamentu, „neničili dobré na úkor snahy po dokonalom“ a dohodu napriek výhradám potvrdili.

Zmeny potom musia ešte potvrdiť lídri členských štátov Únie na summite 21. a 22. marca, no tam sa zásadný odpor neočakáva.