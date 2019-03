Ak sa Puigdemont dostane do europarlamentu, vráti sa do Španielska

Politik vyhlásil, že funkciou europoslanca by získal imunitu pred stíhaním v rámci európskeho bloku.

12. mar 2019 o 13:27 SITA

MADRID. Bývalý katalánsky prezident Carles Puigdemont, ktorý ušiel zo Španielka po neúspešnom pokuse o odtrhnutie regiónu v roku 2017, sa vráti späť, pokiaľ ho v máji zvolia do Európskeho parlamentu.

Politik v utorok v rozhovore pre katalánsku rozhlasovú stanicu Rac1 povedal, že funkciou europoslanca by získal imunitu pred stíhaním v rámci európskeho bloku. Španielske úrady, ktoré Puigdemonta považujú za utečenca, jeho slová zatiaľ nekomentovali.

Puigdemont ušiel v októbri 2017 zo Španielska do Bruselu a úspešne bojoval proti svojmu vydaniu do vlasti z Belgicka i Nemecka. Katalánska politická platforma Spolu za Katalánsko (JuntsxCat) oznámila, že Puigdemont bude jej hlavným kandidátom do eurovolieb, ktoré sa uskutočnia 26. mája.