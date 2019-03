Británia musí odísť z Únie odísť najneskôr do eurovolieb, vyhlásil Juncker

Spojené kráľovstvo podľa šéfa eurokomisie dostalo druhú šancu.

12. mar 2019 o 9:56 TASR

ŠTRASBURG. Spojené kráľovstvo musí opustiť Európsku úniu dovtedy, kým voliči z členských krajín nezvolia nový Európsky parlament (EP).

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker to uviedol v liste predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi.

Voľby do EP, takzvané eurovoľby, sa budú konať v dňoch 23. - 26. mája.

Briti dostali druhú šancu

Junkcer už v noci na utorok vyhlásil, že Spojené kráľovstvo dostalo druhú šancu v súvislosti hlasovaním o dohode, ktorá umožňuje riadený odchod z Európskej únie.

Tlačová agentúra Reuters uviedla, že Juncker v liste informoval Tuska o najnovších rokovaniach s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Tie boli zamerané na odstránenie prekážok, ktoré doteraz bránili britským poslancom schváliť dohodu o riadenom brexite, podľa ktorej Británia opustí Úniu 29. marca.

Nie je jasné, či to postačí britským poslancom

Mayová v pondelok v noci, po rokovaniach s Junckerom na pôde EP v Štrasburgu, na poslednú chvíľu dosiahla "právne záväzné zmeny", ktoré by mali umožniť britským zákonodarcom odobriť tzv. rozvodovú dohodu. Nie je však jasné, či tieto zmeny váhajúcich britských poslancov presvedčia, aby za ňu aj zahlasovali. Ak sa tak nestane, hrozí scenár "tvrdého brexitu" alebo krátky odklad vystúpenia z EÚ.

Juncker v tejto súvislosti Tuska informoval, že brexit nemožno odložiť na neskôr, ako je dátum eurovolieb, inak by museli Briti voliť svojich vlastných zástupcov v EP.

"Ak Británia dovtedy neopustí Európsku úniu, bude právne zaviazaná organizovať tieto voľby," spresnil Juncker. Spojené kráľovstvo má v súčasnom 751-člennom europarlamente 73 poslancov.

Ak by sa voľby do EP museli konať aj v Británii, v praxi by to znamenalo zrušenie návrhu, podľa ktorého sa má počet kresiel v EP znížiť na 705, pričom časť voľných mandátov po britských poslancoch má byť prerozdelená medzi viaceré členské krajiny EÚ.