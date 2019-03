Nálety a delostrelecká paľba. Bitka o poslednú baštu IS (fotogaléria)

V dedine zostali rádovo stovky radikálov.

12. mar 2019 o 7:26 ČTK, TASR

DAMASK. Posledná oblasť, ktorú ovládajú radikáli z teroristickej organizácie Islamský štát na východe Sýrie, sa stala terčom náletov a delostreleckej paľby. Dedinu Baghúz sa snažia dobyť bojovníci arabsko-kurdskej koalície s podporu USA.

Postupujú ale pomaly. Chcú sa vyhnúť veľkým stratám na životoch a ozbrojenci sa im zároveň snažia ich postup spomaliť využitím ostreľovačov a výbušnín.

Podľa koalície Sýrske demokratické sily (SDF) sa v oblasti Baghúzu stále nachádzajú tí najobávanejší zahraniční bojovníci IS. Od zahájenia najnovšieho útoku v nedeľu večer koalícia dosiahla "mierneho pokroku" a zabila či zranila mnoho islamistických bojovníkov. V oblasti by sa mohli stále nachádzať aj niektorí z vysoko postavených vodcov IS.

Miestne zdroje odhadujú, že na malom území v Baghúze, pod ktorým je viacero jaskýň a tunelov, zostali rádovo stovky radikálov. Vojenskú operáciu proti nim minulý mesiac prerušili kvôli evakuácii civilistov.