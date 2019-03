Líderka demokratov Pelosiová: Trump nie je hoden ani impeachmentu

Na odvolanie prezidenta USA je potrebná trojpätinová väčšina v hornej komore parlamentu.

12. mar 2019 o 7:02 TASR

WASHINGTON. Líderka demokratov v americkom Kongrese Nancy Pelosiová vystúpila v pondelok proti návrhom svojich ľavicovejších kolegov, aby sa spustil impeachment prezidenta Donalda Trumpa.

V rozhovore pre denník Washington Post šéfka Snemovne reprezentantov uviedla, že proces ústavnej obžaloby prezidenta by rozdeľoval krajinu.

Chcú zabrániť znovuzvoleniu Trumpa

Ak podľa nej nedôjde k niečomu závažnému, tak by sa "nemalo ísť touto cestou, pretože to rozdeľuje krajinu". "A on toho ani nie je hoden," povedala Pelosiová.

Vyjadrila tiež vieru v silu demokratických inštitúcií USA a uviedla, že nemá obavy okrem prípadu Trumpovho znovuzvolenia.

"Môžeme zvládnuť všetky výzvy, ktorým čelíme. Ale možno nie dve (Trumpove) funkčné obdobia. Takže sa musíme uistiť, že sa to nestane," dodala.

Demokrati sa zmobilizovali

Pole demokratických ašpirantov pre prezidentské primárky v roku 2020 sa postupne rozrastá, keď sa o nomináciu snaží viac ako desať uchádzačov.

Očakáva sa, že ďalší ešte pribudnú.

Demokrati ovládli Snemovňu reprezentantov v minuloročných kongresových voľbách, čo im dáva možnosť na spustenie procesu impeachmentu.

Avšak Senát zostal v rukách Trumpových republikánov.

Na odvolanie prezidenta z funkcie je potrebná trojpätinová väčšina v hornej komore parlamentu, pripomína agentúra DPA.