Nositeľ Nobelovej ceny za mier vyzval na dodržiavanie práv detí bojovníkov IS

Kajláš Satjárthí ocenil pokrok v boji za práva detí.

11. mar 2019 o 21:48 TASR

PARÍŽ. Nositeľ Nobelovej ceny za mier Kajláš Satjárthí vyzval v pondelok vlády európskych štátov, aby zabezpečili ochranu detí občanov svojich krajín, ktorí odišli bojovať za Islamský štát (IS). Jeho vyhlásenie prichádza pár dní po tom, čo v sýrskom utečeneckom tábore zomrel novonarodený syn britskej "džihádistickej nevesty" Shamimy Begumovej, informovala agentúra AFP.

Britská konzervatívna vláda, ako i minister vnútra Sajid Javid čelia v súvislosti so smrťou Begumovej syna a rozhodnutím odobrať Begumovej britské občianstvo, kritike zo strany opozičných poslancov i ľudskoprávnych organizácií.

Deti nie sú džihádisti

"Tieto deti nie sú džihádisti," uviedol v rozhovore pre AFP indický bojovník za práva detí Kajláš Satjárthí.

"Ak im nedokážeme poskytnúť patričnú starostlivosť, ochranu, lásku, rešpekt a uznanie ako ľudským bytostiam, tak existuje oveľa vyššia pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami zneužívania a manipulácie," dodal.

"Možno sú to deti džihádistov, samovražedných atentátnikov alebo teroristov. Narodili sa do takej rodiny, ale nie svojou vlastnou vinou," vyhlásil Satjárthí.

Podľa Detského fondu OSN (UNICEF) sa v utečeneckom tábore al-Hol, do ktorého v posledných týždňoch prišla väčšina ľudí, ktorí utekajú z porazeného kalifátu, nachádza zhruba 3000 detí zo 43 krajín, konštatovala AFP.

Po tom, čo poslednú baštu IS v Sýrii - dedinu Bághúz - opustili tisíce žien a detí, otvárajú sa otázky o tom, ako majú domovské štáty k bojovníkom IS a k ich deťom pristupovať.

Niektorí váhajú

Niektoré krajiny, ako napríklad Rusko, deti bojovníkov IS repatriovali a umiestnili ich k ich príbuzným alebo do náhradných rodín. Naopak, Francúzsko, Belgicko či Veľká Británia s prijímaním týchto detí späť do vlasti váhajú, poznamenala AFP.

Satjárthí ocenil pokrok v boji za práva detí, zároveň však skonštatoval: "Na mnohých miestach na svete je viac vojakov než učiteľov a viac zbraní ako kníh a hračiek pre naše deti."

Indický bojovník za práva detí dostal Nobelovu cenu za mier v roku 2014 za svoju snahu o boj proti detskej práci a proti zotročovaniu a vykorisťovaniu detí. Prestížnu cenu získal spoločne s pakistanskou školáčkou Malálou Júsafzajovou, ktorá svojimi blogmi a inými aktivitami bojovala za vzdelávanie dievčat a žien.