Grék sa hádal, aby ho pustili do lietadla, ktoré sa neskôr zrútilo v Etiópii

Grék mal šťastie, let nestihol.

11. mar 2019 o 23:00 SITA

ATÉNY. Obrovské šťastie v nešťastí mal v nedeľu obyvateľ gréckych Atén, ktorý prišiel neskoro na letisko v etiópskej metropole Addis Abeba a len veľmi tesne nestihol lietadlo do Nairobi, na ktoré mal kúpenú letenku.

Antonis Mavropoulos, ktorý má v Aténach firmu na spracovanie odpadu a v hlavnom meste Kene sa mal zúčastniť na medzinárodnej konferencii o tejto problematike, ešte videl posledných cestujúcich, ako vchádzajú do koridoru a zatvárajú sa za nimi dvere, no jeho už do lietadla nepustili.

Šlo o let ET302, ktorý sa krátko po štarte zrútil a v jeho troskách zahynuli všetci pasažieri aj členovia posádky.



Mavropoulos sa pritom snažil ešte silou mocou dostať do lietadla a hádal sa s pracovníkmi leteckej spoločnosti, aby ho doň ešte pustili.

"Protestoval som, spôsobom, akým sa to obvykle robí, keď sa vám stane takáto vec. Ale boli veľmi milí a preložili ma na iný let," povedal v pondelok Mavropoulos v rozhovore pre grécku televíziu Skai.

"Len postupne si uvedomujem, čo sa vlastne stalo, a ako blízko som tomu bol. Na druhej strane som nesmierne smutný a je mi ľúto všetkých, ktorí zahynuli. Aby som bol úprimný, v noci som skoro vôbec nespal," dodal Grék.



Let ET302 spoločnosti Ethiopian Airlines, ktorý smeroval z Addis Abeby do Nairobi, havaroval šesť minút po štarte, v nedeľu o 08:44 miestneho času (06:44 SEČ), zhruba 60 kilometrov na juh od Addis Abeby.

V jeho troskách zahynulo 157 ľudí, z toho 149 pasažierov a osem členov posádky.

Medzi obeťami boli občania 35 rôznych krajín vrátane Rakúska, Poľska či Slovenska. Pri havárii zahynuli aj manželka, dcéra a syn slovenského poslanca Antona Hrnka.