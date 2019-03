Bývalý vodca Talibanu mulla Umar sa ukrýval v blízkosti amerických základní

Umar údajne získaval informácie z BBC vysielanej v paštčine.

11. mar 2019 o 12:31 SITA

BRATISLAVA. Bývalý duchovný vodca afganského fundamentalistického hnutia Taliban mulla Muhammad Umar sa roky ukrýval v bezprostrednej blízkosti amerických základní v Afganistane, tvrdi to autorka Bette Damová vo svojej nedávno vydanej knihe The Secret Life of Mullah Omar (Tajný život mullu Umara).

Úkryt v blízkosti základne USA

Ako ďalej uvádza, Umar, svojho času jeden z najhľadanejších ľudí planéty, sa nikdy neukrýval v Pakistane, ako sa domnievali Spojené štáty.

Miesto toho žil v úkryte iba asi päť kilometrov od jednej z najväčších amerických základní v jeho domovskej provincii Zábul.

Pre podklady svojej knihy strávila holandská novinárka Damová päť rokov výskumom a rozhovormi s členmi Talibanu.

Podarilo sa jej skontaktovať s Džabarom Omarim, ktorý sa stal po zvrhnutí režimu Talibanu v roku 2001 Umarovým bodyguardom. Omari ukrýval afganského lídra až do jeho smrti v roku 2013.

Prehľadali dom, úkryt nenašli

Krátko po páde Talibanu sa Umar, na ktorého dolapenie Spojené štáty vypísali odmenu desať miliónov dolárov (v prepočte takmer deväť miliónov eur), ukrýval v tajných miestnostiach domu v blízkosti americkej základne.

Americké jednotky podľa knihy dom dokonca prehľadávali, Umarov úkryt však neobjavili. Neskôr sa Umar presťahoval do inej budovy necelých päť kilometrov od ďalšej americkej základne s približne tisíc vojakmi.

Umar podľa zistení Damovej získaval informácie z BBC vysielanej v paštčine. Napriek tvrdeniu militantov však zo svojho úkrytu nemohol viesť Taliban.

Kniha vyšla minulý mesiac v holandčine a zakrátko by mala vyjsť aj v anglickom jazyku.