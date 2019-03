Manningová je opäť vo väzení pre kauzu WikiLeaks

Súd nariadil väzbu, aby Manningovú prinútil vypovedať.

8. mar 2019 o 19:59 TASR

WSAHINGTON. Americkú vojačku Chelseu Manningovú, ktorá v minulosti strávila sedem rokov vo väzení za poskytnutie tajných dokumentov platforme WikiLeaks, v piatok opäť zatkli.

Dôvodom je, že odmietla vypovedať v prípade WikiLeaks pred veľkou porotou v americkom štáte Virgínia, informovala agentúra AFP.

Donucovací prostriedok

Manningovej väzbu nariadil sudca Claude Hilton údajne nie preto, aby ju potrestal, ale aby ju donútil vypovedať v tomto dôležitom prípade, uviedol hovorca štátneho obhajcu vo Virgínii.

Hovorca ďalej priblížil, že Manningovej obhajca žiadal sudcu o domácu väzbu.

Prokuratúra však Manningovú uistila, že detenčné zariadenie v meste Alexandria, v ktorom bude, má skúsenosti s transrodovými osobami a bude schopné vyhovieť jej osobným aj zdravotným potrebám.

"Chelseu Manningovú vzali do federálnej väzby za to, že odmietla poskytnúť výpoveď" pred veľkou porotou, uviedla nezisková platforma The Sparrow Project.

Tá Twitteri citovala sudcu Hiltona, ktorý údajne povedal, že Manningová môže vo väzbe ostať dlho, respektíve až kým sa neočistí alebo kým nebude daná veľká porota rozpustená.

Odmietla vypovedať

Manningová sa podľa vlastných slov i správ médií dopustila pohŕdania súdom, keď tento týždeň odmietla vypovedať pred veľkou porotou, ktorá vyšetruje aktivity platformy WikiLeaks a jej zakladateľa Juliana Assangea v roku 2010.

Manningovú prepustili z väzenia predvlani v máji na základe milosti od predošlého prezidenta USA Baracka Obamu.

Manningová, ktorá počas výkonu trestu zmenila svoje pohlavie, bola v roku 2013 usvedčená ešte pod mužským menom Bradley Manning z toho, že poskytla skupine WikiLeaks státisíce tajných vojenských a diplomatických dokumentov.

V čase tohto úniku pracovala ako armádny spravodajský analytik v Bagdade. Pôvodne si mala Manningová odpykať vo väzení až 35-ročný trest.

Manningovej prípad bol jedným z najzávažnejších únikov tajných materiálov v dejinách Spojených štátov, pričom ona sama sa stala hrdinkou pre aktivistov zasadzujúcich sa proti vojnám a za odtajnenie informácií.