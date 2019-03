Budúci pápež? Francúzsky kardinál dostal podmienku, kryl pedofila

Pedofilný kňaz Bernard Preynat priznal, že zneužíval mladých skautov.

8. mar 2019 o 15:46 Nina Sobotovičová

PARÍŽ, BRATISLAVA. V minulosti sa o ňom hovorilo ako o možnom budúcom pápežovi. Potom sa však na verejnosť prevalil škandál, že v jeho diecéze pôsobil duchovný, ktorý roky zneužíval malých chlapcov a on ho nenahlásil.

Francúzsky arcibiskup a kardinál Philipp Barbarin si vo štvrtok v Lyone vypočul rozsudok - dostal šesťmesačnú podmienku za krytie pedofilného kňaza Bernarda Preynata.

Dnes už 73-ročný Preynat v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch viedol v Lyone chlapčenský skautský oddiel a neskôr desiatky mužov prehovorili o tom, ako ich vtedy sexuálne zneužíval. Celkovo vraj bolo vyše 70.

“ Nerozumiem, čím som sa previnil. Nikdy som sa nepokúšal skryť tieto hrozné fakty. „ Francúzsky arcibiskup a kardinál Philipp Barbarin

Preynat obvinenia svojich obetí nikdy nepoprel, naopak, k činom sa priznal, no kňazov právnik zároveň zdôraznil, že už uplynula premlčacia lehota a jeho klient za zneužívanie spred tridsiatich rokov nemôže byť potrestaný.

Francúzske úrady to však vidia inak a poukazujú na to, že viaceré zločiny pedofilného duchovného môžu byť stále stíhané, a tak sa proti kňazovi začalo trestné konanie. Preynat by si mal verdikt vypočuť ešte tento rok.