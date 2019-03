Nevlastná sestra Anny Frankovej konfrontovala hajlujúcich študentov

Študenti sa fotografovali okolo hákového kríža vytvoreného z pohárikov.

8. mar 2019 o 7:52 TASR

Eva Schlossová informuje o stretnutí so študentmi.(Zdroj: SITA/AP)

NEWPORT BEACH. Nevlastná sestra Anny Frankovej sa vo štvrtok súkromne stretla so študentmi strednej školy v americkom štáte Kalifornia, ktorí sa na večierku fotografovali okolo hákového kríža vytvoreného z pohárikov s alkoholom a pritom predvádzali nacistické pozdravy.

Študenti sa ospravedlnili

Eva Schlossová (89), ktorá prežila holokaust, prehovorila k študentom Strednej školy Newport Harbor v meste Newport Beach, informovali agentúry AP a AFP.

Schlossová po schôdzke novinárom povedala, že tínedžeri sa ospravedlnili za incident.

"Ľudia nikdy nesmú zabudnúť na to, čo sa stalo a ako k tomu došlo," uviedla. Dodala, že so študentmi sa podelila o svoje skúsenosti z tábora smrti Auschwitz.

"Je nevyhnutné, aby sa dnešní mladí ľudia stretli tvárou v tvár s následkami nekontrolovanej nenávisti," uviedol rabín Reuven Mintz, ktorý pomohol schôdzku zorganizovať.

Fotografie sa objavili minulý víkend a šokovali celú tamojšiu spoločnosť. Predstavitelia školy a ďalší lídri danej správnej oblasti odsúdili antisemitské správanie študentov a stovky ľudí prišli pred školu na zhromaždenie, kde vyjadrili hnev.

Svedectvo Anny Frankovej

Anna Franková bola nemecké dievča židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou skrývalo počas druhej svetovej vojny v Amsterdame, ale tesne pred koncom vojny zomrelo vo veku 15 rokov v nacistickom koncentračnom tábore Bergen-Belsen.

Život počas ukrývania v Amsterdame zachytila Anna vo svojom denníku, ktorý sa zachoval a bol po vojne zverejnený. Vyšiel v miliónových nákladoch a preložili ho do niekoľkých desiatok jazykov.

Denník 13-ročného dieťaťa vysoko hodnotia aj literárni kritici, zostáva však predovšetkým unikátnym svedectvom.

Ako jediný z rodiny Frankovcov prežil holokaust otec Otto Frank. Práve on sa postaral o vydanie dcérinho denníka.

Tak ako Frankovci, aj Schlossová s rodinou sa cez vojnu ukrývala v Amsterdame, ale niekto ich zradil. Poslali ich do tábora smrti Auschwitz. Evu nakoniec v roku 1945 oslobodila ruská armáda.

Otto Frank sa v roku 1953 oženil druhýkrát, s Evinou matkou Elfriede Geiringerovou.

Eva Schlossová rozprávala svoj príbeh školákom a zhmotnila ho aj v knihách vrátane jednej s názvom "Eva's Story: A Survivor's Tale by the Stepsister of Anne Frank" (Evin prípad: Príbeh nevlastnej sestry Anny Frankovej, ktorá prežila holokaust).