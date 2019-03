Nemecko považuje dohody o navracaní migrantov za účinné

Dohody odrádzajú migrantov od toho, aby sa snažili dostať do Nemecka.

8. mar 2019 o 6:52 TASR

BRUSEL. Nemecký minister vnútra Horst Seehofer obhajoval vo štvrtok sporné bilaterálne dohody o spätnom prijímaní migrantov zastavených na hraniciach, ktoré Nemecko vlani uzavrelo s krajinami EÚ na tzv. frontovej línii.

Vyjadril sa k nim po tom, ako vyšlo najavo, že nemecké orgány za posledných šesť mesiacov vrátili na základe týchto dohôd len 11 osôb, uviedla tlačová agentúra DPA.

Odradenie od cesty do Nemecka

Nemecko sa dohodlo na spätnom prijímaní migrantov s Gréckom, Španielskom a Talianskom, čo sú krajiny, kde tieto osoby prvýkrát vstupujú na územie EÚ a majú sa zaregistrovať.

Podľa údajov, ktoré poskytol DPA v nedeľu Seehoferov rezort, bolo doteraz vrátených do Grécka deväť migrantov, do Španielska dvaja a do Talianska ani jeden.

Seehofer vo štvrtok argumentoval, že dohody majú želaný účinok, lebo odrádzajú migrantov od toho, aby sa snažili dostať do Nemecka.

"Skutočnosť, že utečenci napríklad v Grécku vedia, že z (nemeckej) hranice budú vrátení nazad, zjavne vedie k reakcii, keď sa väčšina z nich viac nevydáva na cestu," povedal minister novinárom v Bruseli, kde sa s kolegami z EÚ zúčastňoval na zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci.

Spor v nemeckej koalícii

Tieto osoby "sa neobjavujú v žiadnych štatistikách", dodal s tým, že ide o úspech.

Nemeckú vládnu koalíciu ohrozil vlani v júni spor medzi Seehoferovou Kresťanskosociálnou úniou Bavorska (CSU) a sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) pod vedením kancelárky Angely Merkelovej, týkajúci sa zámeru spolkového ministra vnútra sprísniť azylovú politiku krajiny.

Strany sa napokon dohodli, že migranti budú zastavovaní na hraniciach a posielaní nazad do tých krajín EÚ, v ktorých sa predtým zaregistrovali.