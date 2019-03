Vo Francúzsku vládnu negatívne postoje voči politikom

Prieskum ukázal, že takmer 40 percent Francúzov si želá radikálnu zmenu.

7. mar 2019

RÍM. Francúzsko má spomedzi šiestich veľkých európskych krajín najrozhnevanejšiu verejnosť, vyplýva z prieskumu, ktorý pokrýval tiež Nemecko, Španielsko, Taliansko, Rakúsko a Poľsko.

81 Toľko percent opýtaných Francúzov si myslí, že politické elity sú proti nim.

Podľa prieskumu, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok v súvislosti s májovými voľbami do Európskeho parlamentu, má "negatívne" postoje 87 percent Francúzov. Len o jedno percento zaostávajú Španieli.

Na ďalších miestach sa umiestnili Poliaci (67 percent), Taliani (63 percent) a Nemci (61), informuje tlačová agentúra DPA.

Vysoká nedôvera Francúzov voči politikom

Približne 49 percent Francúzov je nahnevaných, znechutených alebo znepokojených, zatiaľ čo 39 percent z nich požaduje radikálnu zmenu a 81 percent si myslí, že elity sú proti nim, ukázal prieskum.

Protisystémové nálady sú vo Francúzku výraznejšie v uplynulých mesiacoch, čoho dôkazom je i vznik viacerých protestných hnutí vrátane hnutia tzv. žltých viest.

Francúzsko zároveň hlási najväčší podiel ľudí, ktorí podporujú odchod svojej krajiny z Európskej únie - 17 percent -, kým v Rakúsku sa táto štatistika pohybuje na úrovni 13 percent, v Nemecku na úrovni 11 percent, v Taliansku na úrovni ôsmich percent a v Poľsku a Španielku zhodne na úrovni siedmich percent.

Ústup ľudovcov a sociálnych demokratov

V Európskej únii ako celku predpovedá predmetný prieskum prepad stredopravicovej Európskej ľudovej strany (EPP), sociálnym demokratom aj zeleným, pričom polepšiť si majú euroskeptici a pravičiari.

V prieskume sa ďalej zistilo, že ak by mala EPP vytvoriť alianciu s pravicovými skupinami ECR, ENF a EFDD, získala by 334 kresiel a k väčšine v Európskom parlamente, čo jej 353 kresiel, by jej chýbalo iba 19 mandátov.

Prieskum uskutočnilo konzorcium európskych výskumných inštitúcií vrátane talianskej SWG, nemeckej INSA, francúzskej IFOP, španielskej Sigma Dos a poľskej IBRiS.