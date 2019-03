Američania monitorovali novinárov, ktorí písali o karaváne migrantov

Novinárom robili problém na hranici.

7. mar 2019 o 16:07 Lukáš Onderčanin

SAN DIEGO, BRATISLAVA. Americká vláda si vytvorila databázu novinárov a aktivistov, ktorí sa venovali téme karavány migrantov na mexickej hranici. Viacerí z nich potom mali problémy na hraniciach.

So zistením prišla televízia NBC.

Keď sa karavána asi päťtisíc migrantov presunula k hraniciam Spojených štátov, čakalo na ňu okrem lekárov aj množstvo novinárov a aktivistov. Viacerí novinári sa následne sťažovali na príliš prísne hraničné kontroly.

Problémy na hranici

Pohraničná stráž (CBP) podľa NBC vytvorila tajný zoznam novinárov a aktivistov, ktorí sa s karavánou pohybovali a vystavili na čísla ich dokladov upozornenia. Išlo o 59 osôb, väčšinou amerických občanov, 21 z nich zadržali alebo vypočúvali.

“ Je to zneužívanie právomocí pohraničnej stráže. „ zdroj z ministerstva pre vnútornú bezpečnosť

Jedna fotoreportérka sa sťažovala na to, že ju na kontrolu vyzvali až trikrát a pýtali sa jej, koho a prečo fotila. Inú fotoreportérku zadržali mexické úrady až na trinásť hodín, následne jej vstup do Mexika úplne zakázali. Obe fotografky už predtým tvrdili, že majú podozrenie, že ich americká vláda sleduje.

V dokumente, ktorý získala NBC, sú fotografie pasov aktivistov a novinárov, v niektorých prípadoch aj kontá na sociálne siete či údaje o vzťahu ku karaváne migrantov. Tému v minulosti intenzívne využíval americký prezident Donald Trump aj ako zámienku na financovanie múru na mexickej hranici.

Zbierali aj osobné údaje

Tajný dokument unikol z amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť. To tvrdí, že ak pohraničná stráž zbiera údaje na novinárov a využíva ich na zadržanie, robí to nelegálne. „Je to zneužívanie právomocí pohraničnej stráže,“ hovorí zdroj z ministerstva.

Niektorým novinárom na základe zoznamu nepovolili vstup do Mexika, a to bezdôvodne. O právnikoch, ktorí riešili právne otázky s migrantmi, zase zbierali aj osobné údaje.

Úrad pohraničnej stráže existenciu dokumentu obhajuje tým, že spomínaní novinári a aktivisti boli súčasťou násilných potýčok na hranici, píše International Business Times.