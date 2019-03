Teroristi či samovražda? Päť rokov od zmiznutia lietadla odpovede neprinieslo

Z letu MH370 našli len pár trosiek pri Afrike.

7. mar 2019 o 22:28 Lukáš Onderčanin

KUALA LUMPUR, BRATISLAVA. Čínsky farmár Li Er-jou každú sobotu zavolá na telefónne číslo svojho syna. Robí to už päť rokov a to napriek tomu, že na druhej strane sa nik neozýva. „Je mi jedno, čo je na druhom konci. Vždy poviem pre syna pár slov,“ hovorí pre agentúru Reuters.

Jeho syn Li Jen-lin 8. marca 2014 nastúpil na let MH370 v Kuala Lumpur a smeroval domov do Číny. Lietadlo s 239 ľuďmi na palube však po štyridsiatich minútach zmizlo z radarov a odvtedy ho nikto nevidel. Výsledky neprinieslo ani najdrahšie podmorské pátranie v histórii.Našlo sa len pár trosiek na východnom pobreží Afriky. Nie je však jasné, či lietadlo havarovalo alebo išlo o účelový čin. Niektorí príbuzní stále veria v to, že aspoň vrak lietadla úrady nájdu a jednu z najzáhadnejších leteckých katastrof vysvetlia.

Doteraz však prišli vyšetrovatelia len s niekoľkými teóriami, ktoré postupne vylučovali.

1. Smer na sever a trosky v Afrike