Kövesiová získala dôveru europarlamentu vo voľbe šéfky Európskej prokuratúry

Úlohou inštitúcie bude vyšetrovať a stíhať korupciu, podvody s DPH a zločiny proti rozpočtu EÚ.

7. mar 2019 o 14:02 TASR

BRUSEL. Konferencia predsedov Európskeho parlamentu (EP) schválila vo štvrtok vymenovanie bývalej hlavnej protikorupčnej prokurátorky v Rumunsku Laury Kövesiovej na post šéfa Európskej prokuratúry (EPPO).

Parlament tým prijal mandát na rokovanie s Radou EÚ (členské krajiny). Veľvyslanci členských krajín pri EÚ (COREPER) totiž koncom februára na tento post navrhli iného kandidáta - Andresa Rittera z Nemecka.

Dvanásťčlenná výberová komisia EPPO do najužšieho výberového kola posunula troch kandidátov - Lauru Kövesiovú z Rumunska, Jeana-Francoisa Bohnerta z Francúzska a Andresa Rittera z Nemecka.

Vyjednávačov mene europarlamentu bude holandská europoslankyňa Judith Sargentiniová z politickej skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia.

EPPO bude mať sídlo v Luxemburgu a jej úlohou bude vyšetrovať a stíhať korupciu, cezhraničné podvody s DPH a zločiny proti rozpočtu EÚ.

Fungovať by mala začať do konca roka 2020. Doteraz EPPO podporilo 22 členských štátov EÚ, ďalšie majú možnosť kedykoľvek sa pridať do tohto mechanizmu posilnenej spolupráce.