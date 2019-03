Výbor neodporučil Snemovni vydať polícii českého poslanca Roznera

Roznera chcú stíhať pre podozrenie z popierania, schvaľovania a ospravedlňovania genocídy.

6. mar 2019 o 16:46 TASR

PRAHA. Mandátový a imunitný výbor Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR odporučil Snemovni, aby nevyhovela policajnej žiadosti o vydanie poslanca SPD Miloslava Roznera na trestné stíhanie pre jeho výroky o rómskom tábore z čias druhej svetovej vojny v Letoch pri meste Písek.

Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Na stredajšie zasadnutie si výbor pozval dozorujúcu štátnu zástupkyňu (prokurátorku) z Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe.

Rozner v minulosti pri kritike rozhodnutia českej vlády o odkúpení ošipárne neďaleko pietneho miesta v Letoch použil spojenie "neexistujúci pseudokoncentrák".

Na základe viacerých trestných oznámení chce polícia Roznera stíhať pre podozrenie z popierania, spochybnenia, schvaľovania a ospravedlňovania genocídy.

Zariadenie v Letoch bolo uvedené do prevádzky v auguste 1940 ako takzvaný trestný pracovný tábor. Podobné zariadenie existovalo aj v Hodoníne pri Kunštáte.

V januári 1942 sa oba tábory zmenili na zberné, v auguste boli na oboch miestach zriadené koncentračné tábory. Odvtedy do mája 1943 prešlo táborom v Letoch 1308 Rómov, a to mužov, žien i detí, 327 z nich v ňom zahynulo a vyše 500 bolo prevezených do nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v okupovanom Poľsku.

Z koncentračných táborov sa nevrátilo asi 600 rómskych väzňov. Podľa odhadov bolo nacistami zavraždených 90 percent českých Rómov.

O odkúpení areálu ošipárne pri obci Lety, na ktorého mieste koncentračný tábor pre Rómov stál, rozhodla v roku 2017 česká vláda vtedajšieho premiéra Bohuslava Sobotku s tým, že v odkúpenom areáli vznikne pamätník obetiam rómskeho holokaustu.