Estónska prezidentka: Únia zvyšuje aj vašu suverenitu. Nechápem, keď to malé krajiny nevidia

Ako sa podarilo z postsocialistického Estónska vytvoriť úspešný „startupový“ národ?

„Nestane sa to len tak náhodou. Keď Estónsko získalo nezávislosť, západná Európa nám odporučila: robte to tak ako my a dobehnete nás. No to nie je pravda. Ak to robíte tak, ako ostatní, nedobehnete ich, budete ich len pomalšie nasledovať.

My sme radšej spravili menovú reformu a povedali sme si, že všetky zmeny spravíme rýchlo, prekonáme toto ťažké štádium a môžeme sa posunúť ďalej. Potrebovali sme vyrovnaný rozpočet a chceli sme zaviesť rovnú daň.

No Západ všetkým hovoril, že je to nemožné. A teraz všetci títo mudrlanti presadzujú rovnú daň, ktorú sme my už dávno zaviedli. Neprestajne sme vo verejnom sektore inovovali, aby sme nielen dobiehali, ale viedli.“

Ako sa to prejavuje v praxi?

„Vytvorili sme napríklad Nadáciu estónskeho genómu, ktorá anonymne zbiera genetické informácie a vznikla tak estónska genobanka. Každý kto chce, môže byť vyšetrený a dozvie sa riziká svojho zdravotného stavu a chorôb.

Vďaka tomu vieme aj predvídať riziká a riešiť podľa toho priority vo zdravotníctve. Začali sme pred dvadsiatimi rokmi a až teraz postupne vidíme výsledky. Snažíme sa byť vždy progresívni.

Estónske zákony o doprave už dnes regulujú pohyb autonómnych vozidiel na ulici. Môžete mať autonómneho robota, ktorý doručuje balíky a ak má nehodu, už je to definované v zákonoch.

Vdovské dôchodky už dnes rozdeľuje algoritmus na základe databáz. Ľudia o tom ani nemusia vedieť, no počítač zistí a oni dostanú peniaze. Všetko to je potrebné zahrnúť do právnych noriem. My tie technológie nevytvárame, no vytvárame právny priestor, ktorý následne priťahuje technológie.“

Na Slovensku sa proces digitalizácie viackrát zasekol na predražených zákazkách a rozkrádaní pri projektoch. Je možné sa tomu vyhnúť?

„Samozrejme, že sa môžete vyhnúť korupcii, ak na to máte dostatočne dobré zákony. Sme členmi tej istej Európskej únie, takže fungujeme v rovnakých pravidlách a tento európsky rámec slúži na to, aby ste mali transparentné verejné obstarávania. Ak to správne využijete, funguje.“

Na Slovensku máme čoskoro prezidentské voľby, v ktorých ľudia žijúci v zahraničí ani nemôžu voliť. U vás funguje elektronické hlasovanie.

„V Estónsku sme práve mali voľby a cez internet hlasovalo asi 25 percent voličov.“

Pomáha teda elektronické hlasovanie zvýšiť volebnú účasť?