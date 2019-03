Bloomberg sa zamerá na Trumpovu porážku, ale nenahradí ho

Bývalý starosta New Yorku sa chce angažovať na boj so zmenami klímy a násiliu.

6. mar 2019 o 7:40 TASR

NEW YORK. Bývalý starosta New Yorku, podnikateľ a demokratický politik Michael Bloomberg v utorok oznámil, že na budúci rok nebude kandidovať za prezidenta USA.

Namiesto toho chce svoju energiu a značné finančné zdroje venovať úsiliu zameranému na porážku súčasného republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, ako aj na boj so zmenami klímy a násilím za použitia strelných zbraní.

Bloomberg nechce bojovať o nomináciu

Vo svojom úvodníku pre mediálnu spoločnosť Bloomberg News tlmočil svoje presvedčenie, že USA ako krajina by mohli konať lepšie.

Myslí si tiež, že súčasného prezidenta USA by vo voľbách dokázal poraziť. Priznal však, že získať nomináciu na účasť v prezidentských voľbách by v tábore demokratov bolo ťažké, keďže svoj zámer uchádzať sa o Biely dom deklarovali už viacerí politici.

Sto miliónov dolárov na pomoc demokratom

V súvislosti s tým sa Bloomberg domnieva, že je zásadné, aby demokrati nominovali kandidáta, ktorý by mal tú najsilnejšiu pozíciu, porazil Trumpa a opäť spojil krajinu.

Upozornil tiež, že Demokratická strana nemôže dovoliť, aby sa procesom primárok dostala do extrému, ktorý by znížil jej šance vo všeobecných voľbách a viedol k tomu, že Trump by zostal v úrade hlavy štátu ďalšie štyri roky.

Bloomberg investoval viac ako 100 miliónov dolárov na pomoc demokratom už v kongresových voľbách v roku 2018.