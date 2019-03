Strany chcú vyhodiť Fidesz. Slováci sa k tomu zatiaľ nehlásia

Orbán prekročil hranicu, tvrdí Nagy z Mosta-Hídu.

5. mar 2019 o 22:59 Lukáš Onderčanin

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Kontroverzné kroky na domácej pôde a propagačné kampane proti predstaviteľom Európskej únie môžu maďarskú stranu Fidesz stáť členstvo v Európskej ľudovej strane.

Tá sa vážne zaoberá možnosťou, že hnutie premiéra Viktora Orbána vylúči. Európski ľudovci s Budapešťou strácajú trpezlivosť už niekoľko rokov.

Ešte začiatkom apríla 2017 rozposlala maďarská vláda miliónom voličov dotazník s výrazným letákom Zastavme Brusel. Národná konzultácia sa ľudí pýtala napríklad aj na to, či súhlasia s tým, že Brusel chce donútiť Maďarov prijať migrantov, alebo ako vnímajú organizácie, ktorých "cieľom je ohroziť maďarskú nezávislosť".

Už vtedy strana Fidesz nahnevala kolegov z Európskej ľudovej strany (EPP), kam Fidesz patrí. "Roky, každý ďalší mesiac, máme na stole Maďarsko a som z toho unavený a chorý, a podobne aj mnohí kolegovia," hovoril vtedy pre EU Observer luxemburský politik Frank Engel.

Po rokoch diskusií sa strana rozhodla konať a o dva týždne rozhodne, či Fidesz premiéra Viktora Orbána stále patrí do najsilnejšej európskej strany. Slovenskí europoslanci však tvrdia, že vyhodenie Fideszu môže eurostrane viac uškodiť ako pomôcť.

Most: Riešme to po voľbách

Prvýkrát sa o vylúčení Fideszu z klubu začalo hovoriť už po začatí Orbánovej propagačnej kampane proti Bruselu. Prieskumy zatiaľ ukazujú, že EPP by mohla aj po májových voľbách do europarlamentu vyhrať. Potrebuje na to však aj hlasy Fideszu, ktorý patrí medzi najväčšie strany vo frakcii.

“ To, čo robí Fidesz, ide proti európskym záujmom, je to provokácia. „ József Nagy, europoslanec za Most-Híd

Súčasne ak by Fidesz prišiel o členstvo, môže stratiť vplyv na rozhodovanie v zásadných otázkach.

Kým doteraz politici z EPP Orbána len kritizovali, konkrétne kroky strana nespravila. Atmosféra sa však mení. Posledná bilbordová kampaň, ktorá útočí na šéfa eurokomisie Jeana-Clauda Junckera a spája ho s finančníkom Georgeom Sorosom, vyprovokovala aj favorita EPP na post šéfa Európskej komisie Manfreda Webera. "Čo je veľa, to je veľa," povedal minulý týždeň.

"Nemôžete patriť medzi európskych ľudovcov a viesť kampaň proti súčasnému predsedovi Komisie za ľudovcov," dodal Weber. Aj lídri nemeckých koaličných strán CDU a CSU začali od Orbána dávať ruky preč.