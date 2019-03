USA by nemali podľa Pompea prijímať späť ľudí, ktorí sa pripojili k IS

Americký minister nedávno vyzval európske štáty, aby si prevzali zahraničných bojovníkov z Islamského štátu.

5. mar 2019 o 6:04 TASR

WASHINGTON. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok vyhlásil, že USA by nemali prijímať späť ľudí, ktorí sa pripojili k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).

Informovala o tom agentúra DPA.

Teroristov nechcú

Pompeo tak reagoval na otázku týkajúcu sa Hody Muthanovej, ktorá v roku 2014 ako 19-ročná odcestovala do Sýrie, aby sa pridala k Islamskému štátu, avšak nedávno vyjadrila ochotu vrátiť sa späť do Spojených štátov.

Prečítajte si tiež: USA neprijmú späť Američanku z Islamského štátu

Americká vláda v tejto súvislosti ešte v polovici februára oznámila, že Muthanovej odobrala občianstvo a neumožní tak jej návrat do krajiny.

Administratíva sa vo svojom rozhodnutí odvolala na argument, podľa ktorého nemala Muthanová po narodení vôbec dostať americké občianstvo, a to z dôvodu špecifického právneho statusu jej otca. Muthanovej rodina medzitým toto rozhodnutie právne napadla.

"Nie je občiankou USA. Nemá žiaden nárok na americké občianstvo. V skutočnosti je teroristka a my by sme nemali do Spojených štátov dovážať zahraničných teroristov. Nie je to správne," vyhlásil Pompeo na margo Muthanovej počas rozhovoru pre americké rádio WOC.

Rozporuplné vyhlásenie

Ako zdôraznila agentúra DPA, toto vyjadrenie šéfa americkej diplomacie je v rozpore s jeho vyhláseniami z minulého mesiaca.

Prečítajte si tiež: Britka požiada o holandské občianstvo, o britské príde za útek k islamistom

Pompeo, ako aj americký prezident Donald Trump vtedy vyzvali európskych spojencov, aby si prevzali zahraničných bojovníkov z radov Islamského štátu, ktorí boli zajatí v Sýrii, a aby ich následne postavili pred súd.

"Členovia tejto koalície by mali byť ochotní prijať späť zahraničných teroristických bojovníkov, trestne ich stíhať a potrestať," povedal vtedy Pompeo.

Muthanová sa narodila v Spojených štátoch rodičom z Jemenu, ktorí sa stali naturalizovanými americkými občanmi.

Koncom roka 2014, krátko po príchode do Sýrie, Muthanová na Twitteri zverejnila snímku, na ktorej štyri ženy zapálili svoje západné pasy vrátane amerického. Vyzývala na zabíjanie Američanov a velebila IS.

Po páde Islamského štátu však Muthanová, ktorú zadržali Američanmi podporovaní kurdskí bojovníci, v nedávnom rozhovore pre denník The Guardian uviedla, že sa vzdala extrémizmu a chce sa vrátiť domov.

Muthanová bola vydatá trikrát za džihádistických bojovníkov a má batoľa-syna.