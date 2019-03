Belgická strana môže kvôli Fideszu opustiť európskych ľudovcov

Belgická kresťanskodemokratická strana žiada vylúčenie Fideszu.

4. mar 2019 o 17:58 TASR

BRUSEL. Belgická frankofónna kresťanskodemokratická strana Humanistické demokratické centrum (cdH) v pondelok naznačila, že je odhodlaná opustiť Európsku ľudovú stranu (EPP/EĽS) v prípade, ak najväčšia celoeurópska politická rodina zo svojich radov nevylúči Fidesz, stranu maďarského premiéra Viktora Orbána.

Televízna stanica RTBF informovala, že to uviedla šéfka bruselskej centrály cdH Joelle Milquetová, podľa ktorej rovnakú pozíciu zastáva aj líder strany Maxime Prevost.

Buď Fidesz, alebo my

Bývalý šéf cdH a volebný líder strany v eurovoľbách Benoit Lutgen však túto možnosť odmieta. Za vylúčenie Orbánovej strany sa vyjadrili aj flámski kresťanskí demokrati (CD&V).

"Odídeme," uviedla Milquetová na Twitteri v odpovedi na otázku, čo urobí cdH, ak EĽS nevylúči Fidesz zo svojich radov. Spresnila, že aj šéf strany zastáva stanovisko: "Buď my, alebo oni."

Buď cdH, alebo Fidesz. Milquetová tým potvrdila informácie, že jej strana sa pridáva k ďalším európskym kresťanskodemokratickým politickým subjektom, ktoré v reakcii na protiimigračnú kampaň maďarskej pravicovej vlády útočiacu na predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a maďarsko-amerického finančníka Georgea Sorosa požadujú vylúčenie Fidesz z EĽS.

Okrem pravicových strán z Belgicka s touto výzvou prišli aj ich stranícki partneri z Fínska, Chorvátska, Luxemburska, Portugalska, Španielska či Švédska.

Viaceré z pravicových strán z týchto krajín zaslali predsedovi EĽS Josephovi Daulovi list s požiadavkou, aby inicioval proces vylúčenia alebo zmrazenia členstva Orbánovej strany.

Fidesz nechcú

Milquetová, ktorá je osobitnou poradkyňou predsedu Európskej komisie pre odškodnenie obetí zločinu, dodala, že jej strana stanovisko voči Fideszu zlaďuje aj s Demokratickým hnutím (MoDem) vo Francúzsku, ktoré naberá na politickej popularite.

"Cieľom je, aby odišiel (on), nie my, ktorí máme dlhú tradíciu v EĽS. Aj keď ho nevylúčime, on nakoniec skončí tak, že sa spojí so svojimi prirodzenými partnermi z radikálnej pravice," uviedol Lutgen na adresu Orbána. Dodal, že cdH by nemala opúšťať rady EĽS, ak sa jej nepodarí vylúčiť Fidesz.

Návrh na vylúčenie jedného z členov politickej rodiny môže podať predsedníctvo EĽS alebo sedem členských či pridružených strán najmenej z piatich európskych krajín. Táto podmienka už bola splnená.

Predsedníctvo EĽS bude o celej záležitosti rokovať na svojom zasadnutí 20. marca v Bruseli.