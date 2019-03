Ste nespoľahlivý občan? Čína zakázala miliónom ľudí cestovať

Režim chce zlepšiť správanie sa obyvateľov.

4. mar 2019 o 19:08 Lukáš Onderčanin

PEKING, BRATISLAVA. Ak neplatíte dane, pokuty či beriete drogy, nielen v čínskej spoločnosti môžete byť diskreditovaní. Stačí vám však aj to, ak ste boli na prechádzke so psom bez vôdzky, fajčili vo vlaku alebo cestovali bez platného lístka a môžete mať problém vycestovať.

Sociálny kredit zavedený čínskou vládou takto bráni miliónom ľudí, aby si kúpili letenky či lístky na vlak.

Neposlušní nepocestujú

Systém založený na hodnotení dôveryhodnosti ľudí nie je nový – hodnotí sa skóre klientov bánk aj jazda s vodičmi Uberu. Čína však už od roku 2014 plánuje zaviesť systém sociálneho kreditu na všetky aspekty života. Režim chce podľa vládnych dokumentov upevniť myšlienku, že "udržanie dôvery je skvelé, kým jej prelomenie je hanebné".

Aj keď systém ešte úplne vo všetkých sférach nefunguje, v poslednom roku si jeho začiatok vyskúšali milióny Číňanov.

“ 23 miliónov leteniek a lístkov na vlak si nemohli minulý rok v Číne kúpiť "nedôveryhodní občania". „

Minulý rok podľa Národného centra, ktoré zbiera dáta o sociálnom kredite, zabránili čínske súdy kúpe viac ako 17,5 milióna leteniek a 5,5 milióna lístkov na vlak. Chceli si ich totiž kúpiť občania, ktorí sú na čiernom zozname.

Podobná praktika v Číne nie je novinkou – ľudia na čiernom zozname si lístky nemohli kúpiť už predtým, v roku 2017 však bolo takýchto ľudí 6,15 milióna. Zavedenie sociálneho skóre túto prax podľa denníka Guardian akurát rozšírilo.

Cieľom programu je podľa denníka Le Figaro "umožniť dôveryhodným ľuďom prechádzať sa všade, kde sa im zapáči, a súčasne v tom zabrániť tým zdiskreditovaným".

Mínus aj za videohry

Úrady do sociálneho kreditu zahrnuli mínusové body za klamstvá, nesplatené pôžičky, zavádzajúcu reklamu či šírenie neprávd, ale aj za obsadenie rezervovaného miesta vo vlaku. Čínska vláda tvrdí, že systém funguje dobre, pretože viac ako 3,5 milióna ľudí či firiem zaplatilo dane či dlhy.

Zákaz cestovania môže trvať po celý rok, v pláne je aj obmedzenie cestovania MHD. Za menšie priestupky si nemôžete napríklad kúpiť lístok v business triede vo vlaku, píše Business Insider.

Celý systém osobného kreditu, ktorý kritici prirovnávajú k seriálu Black Mirror, by mal byť funkčný od roku 2020. Úrady by mohli v budúcnosti sledovať aj to, koľko času trávia občania hraním videohier na internete.