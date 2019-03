Alžírčania pokračujú v protestoch proti prezidentovi

Alžírčania znova vyšli do ulíc, vyhrážajú sa občianskou neposlušnosťou.

4. mar 2019 o 15:21 TASR

ALŽÍR. V mnohých mestách Alžírska sa v pondelok obnovili pouličné protesty proti kandidatúre prezidenta Abdala Azíza Butefliku na piate funkčné obdobie.

Protesty sa konajú napriek tomu, že Buteflika sa v nedeľu zaviazal, že umožní predčasné prezidentské voľby, ak bude v aprílových voľbách opäť zvolený do úradu.

Vyhrážajú sa neposlušnosťou

Ako informovala agentúra DPA, niektorí z demonštrantov sa vyhrážali občianskou neposlušnosťou a žiadali Ústavnú radu, ktorá prijíma doklady od kandidátov prezidentských volieb, aby Buteflikovu žiadosť o registráciu neakceptovala.

Buteflika ich prostredníctvom poverenej osoby odovzdal v nedeľu.

DPA dodala, že v hlavnom meste Alžír sa bezpečnostné zložky stiahli najmä do oblasti okolo námestia Mauricea Audina v blízkosti univerzity.

Celú nedeľu sa v alžírskych mestách konali protesty proti prezidentovmu plánu uchádzať sa už o piate obdobie vo funkcii. Ľudia Butefliku vyzývali, aby odstúpil.

Počty demonštrantov sa blížili k počtom z piatka 1. marca, keď protestujúci zaplnili centrum hlavného mesta Alžír - išlo o jeden z najmasovejších prejavov odporu, v Alžírsku zriedkavého, od povstaní takzvanej arabskej jari v roku 2011.

Slabé reformy a chronická korupcia

Buteflika (82) má už roky slabé zdravie a používa invalidný vozík.

Jeho odporcovia tvrdia, že už nie je spôsobilý viesť krajinu a zdôvodňujú to nielen jeho slabým zdravím, ale aj chronickou korupciou a nedostatočnými ekonomickými reformami, ktoré by zmiernili vysokú nezamestnanosť. Tá presahuje medzi ľuďmi do 30 rokov 25 percent.