CDU sa Orbánov návrh k migrácii pozdáva, SPD je proti

Maďarský premiér navrhol vytvorenie rady ministrov vnútra schengenskej zóny pre otázky migrácie.

4. mar 2019 o 7:10 TASR

BERLÍN. Časti nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) sa pozdáva návrh maďarského premiéra Viktora Orbána na vytvorenie rady ministrov vnútra schengenskej zóny, ktorá by sa namiesto Európskej komisie zaoberala otázkami migrácie.

"Migrácia bude pre Európu naďalej na vrchole jej agendy. Implementácia schengenských noriem je stále plná nedostatkov a stále chýba spoločný európsky azylový systém," povedal v nedeľu denníku Die Welt poslanec CDU a predseda výboru Spolkového snemu pre vnútro Armin Schuster.

Vzhľadom na tieto strategické problémy je rada ministrov vnútra schengenského priestoru "rozumným a správnym návrhom", myslí si Schuster.

Orbán navrhol zriadenie rady ministrov vnútra v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag. Rada by podľa neho mala riešiť problematiku migrácie "ako to robia odborníci", nie ako k nej pristupujú politici.

Sociálni demokrati, koaličný partner CDU, však s Orbánovým návrhom nesúhlasia.

"Nejde o nič iné, ako vopred zmariť európske riešenia a oslabiť európske inštitúcie," tvrdí Schusterov kolega v parlamentnom výbore Burkhard Lischka.

EÚ podľa neho nepotrebuje nové zákulisné rokovania, ale vôľu dospieť v otázkach európskej azylovej a utečeneckej politiky k udržateľným kompromisom.

"To samozrejme s Orbánom nie je možné," konštatoval Lischka.