Ďalšie referendum o brexite by podľa Johnsona vyvolalo hnev obyvateľov

O možnosti druhého referenda o zotrvaní v Únii sa hovorí čoraz viac.

2. mar 2019 o 15:45 TASR

NAÍ DILLÍ. Popredný zástanca tzv. brexitu Boris Johnson v sobotu v súvislosti s možnosťou druhého referenda o zotrvaní Británie v EÚ predpovedal, že takýto krok by vyvolal rozsiahly hnev. Informovala o tom agentúra AFP.

Johnson reagoval na narastajúci počet požiadaviek na usporiadanie druhého referenda.

"Nemyslím si, že je to možné," odpovedal Johnson na konferencii spoločnosti India Today Media Group v indickom Nai Dillí na otázku ohľadom nátlaku v súvislosti opakovaním referenda z roku 2016.

"Myslím si, že hnev zo strany obyvateľstva by bol veľmi prudký a navyše by to bolo otravné - myšlienka, že znova musia hlasovať o tom istom, by ľudí priviedla do šialenstva," povedal.

"Kampaň v roku 2016 bola veľmi prudká a viedla k nejednotnosti," povedal a dodal, že druhé hlasovanie by prinieslo také isté výsledky.

Johnson odstúpil z funkcie britského ministra zahraničných vecí pre nezhody s premiérkou Theresou Mayovou ohľadom jej návrhu dohody o odchode Británie s EÚ. Británia by na základe návrhu zostala v colnej únii s EÚ až do vyriešenia záležitostí ohľadom tzv. írskej poistky.

Parlament návrh dohody odmietol.

Bývalý minister zahraničných vecí je dlhoročným kritikom premiérky Theresy Mayovej a posmešne sa vyjadroval aj na adresu vedúcich predstaviteľov EÚ, pripomína AFP.

Británia musí podľa Johnsonových slov uskutočniť brexit poriadne a premiérka musí v súvislosti s írskou poistkou nájsť riešenie, ktoré bude vyhovujúce pre celé Spojené kráľovstvo.

Referendum o zotrvaní Spojeného kráľovstva v EÚ sa uskutočnilo v júni 2016. Za vystúpenie z EÚ hlasovalo 51,9 percenta voličov a 48,1 percenta si želalo zotrvanie v Únii.