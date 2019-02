Bol to skvelý summit. Teda, ak zabudneme na Trumpovo zlyhanie

Takto summity lídrov nemajú vyzerať.

28. feb 2019 o 9:18 Matúš Krčmárik

Samozrejme, kvalitný PR tím vie aj túto schôdzku prezentovať ako úspech. Bude sa opakovať, že už len samotné stretnutie Donalda Trumpa s Kim Čong-unom je úspech, že je to dôkaz prehlbovania vzťahov a dobrý základ pre ďalšie rokovania.

Možno sa to tak aj dá chápať. A to vtedy, ak naskočíme na Trumpovu hru veľmi nízko položenej latky, ktorú prekročí už aj absolútne zbytočné stretnutie dokazujúce, ako veľmi je neschopný fungovať v rámci svetovej diplomacie.

Bytostne odporný Kim

Nie každý summit sa musí skončiť prelomovým vyhlásením. Niekedy naozaj stačí len hodinové priateľské stretnutie za zatvorenými dverami, potom zdvorilostná tlačová konferencia, podanie rúk a prísľub, že vzťahy krajín sa budú naďalej prehlbovať.

To však platí pri spojencoch. Ak by takto dopadlo stretnutie Donalda Trumpa s Angelou Merkelovou, dlhšie ako pol dňa by to nepútalo pozornosť svetových médií.

Bolo by to niečo normálne, čo zapadne v každodennom prúde správ. Zabudnime teraz na to, že ani také neškodné stretnutie s Merkelovou nebol Trump schopný absolvovať.