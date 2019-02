Študovala v Severnej Kórei: O krajine nám často klamú, pracovné tábory sú ešte horšie

Ako vyzerá spoločenský život v Severnej Kórei?

"V Pchjongjangu sú teraz už aj kaviarne, reštaurácie, pizzérie, luxusné podniky, no ja som tam bola prvýkrát v roku 2011 a vtedy ešte do kaviarní nemohli chodiť ženy. Keď som sa o rok vrátila, vládol už Kim Čong-un, ktorý spustil niektoré reformy. Do krčiem odvtedy púšťajú aj ženy. Stredná trieda v Pchjongjangu sa má celkom dobre, aj keď horšie ako u nás. Nemajú prístup na internet alebo k slobodným médiám, ale ak chcú, môžu ísť na pizzu, na bolonské špagety alebo na kávu. Ak však ľudia nemajú peniaze, majú sa zle."

Kto má v severokórejskej spoločnosti okrem straníckych a armádnych špičiek peniaze?

"Podnikatelia. Súkromné podnikanie je v krajine síce zakázané, ale najmladší Kim začal na rozdiel od otca tolerovať čierny trh. Vedel, že nemá ako inak ponúknuť ľuďom tovar, ktorý chcú. Mnohí vďaka tomu začali bohatnúť.

Zvláštne je, že bohatnú najmä ženy, lebo majú kratší pracovný čas – muži robia desať až šestnásť hodín denne, ženy šesť až osem hodín. Ženy tak majú oveľa viac času po práci kšeftovať. Stredná trieda sú teda najmä ženy, nejakí priekupníci s tabakom, zlatom či s liekmi."

Čo robia Severokórejčania vo voľnom čase?

"Režim chce, aby mali ľudia čo najmenej voľného času. Pracujú od pondelka do soboty, po práci sa musia povinne vzdelávať alebo raz za dva týždne chodia na akúsi spoveď, kde priznávajú, čo v posledných dňoch pokazili.

V nedeľu môžu ísť do parku, ale nemôžu sa navštevovať doma, to je zakázané. Aj na návštevu rodiny v susednej dedine potrebuje Severokórejčan osobitné povolenie. Ak by chcel ísť do Pchjongjangu, potrebuje povolenie z ministerstva vnútra, hlavné mesto tak občania vidia väčšinou len v rámci školského výletu."

Stáva sa tam, že muž ide so ženou na kávu?

"To je tabu. Nefunguje tam ani randenie, budúceho partnera vyberajú profesionálni dohadzovači. Tí robia napríklad aj krvné testy pred svadbou, aby sa nepoškodila čistota rasy. Aby sa nemiešali rôzne krvné skupiny. Páry chodia do parku, vozia sa na loďke, ale to je tak všetko. Cieľom vzťahu je splodenie potomka, ktorý bude slúžiť strane a štátu. Manželia sa pred svadbou väčšinou ani nepoznajú. Svadba však príde na rad až po ôsmich rokoch vojenskej služby, počas ktorej majú muži zakázaný sexuálny styk aj stretnutia so ženami. Ženy sú na vojne o niečo kratšie."

Severokórejská spoločnosť sa rozdeľuje do 52 kást. Ako to funguje?