Guaidó vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby ponechalo všetky možnosti otvorené

Guaidó sa tak vyjadril po krviprelievaní na hraniciach.

24. feb 2019 o 15:09 SITA

Venezuelský opozičný líder a samozvaný dočasný prezident Juan Guaidó odpovedá na otázky novinárov pred príchodom do parlamentu v Caracase.(Zdroj: TASR/AP)

CARACAS. Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó vyzval zahraničné štáty, aby v rámci snáh o zvrhnutie prezidenta Nicolása Madura ponechali "všetky možnosti otvorené".

Vojaci dezertujú

Vyjadril sa tak po tom, čo úsilie opozície dostať do krajiny humanitárnu pomoc v sobotu zlyhalo a vyústilo do krviprelievania. Najmenej dvaja ľudia zahynuli počas zrážok demonštrantov s bezpečnostnými silami na hranici s Brazíliou a Kolumbiou, okolo 300 ich utrpelo zranenia.

Najmenej 60 venezuelských vojakov dezertovalo do Kolumbie.

Maduro odmieta krízu

Guaidó oznámil, že sa v pondelok v Bogote stretne s americkým viceprezidentom Mikeom Penceom a diplomatmi krajín Latinskej Ameriky. Témou bude práve kríza vo Venezuele.

Americký minister zahraničia Mike Pompeo medzičasom vyzval venezuelské bezpečnostné sily, aby "spravili správnu vec" a vpustili do krajiny humanitárnu pomoc.



Maduro odmieta pripustiť, že by vo Venezuele vládla kríza a nechce vpustiť do krajiny humanitárnu pomoc. Z tohto dôvodu nariadil zatvorenie hraníc s Brazíliou a čiastočne aj s Kolumbiou.

Zároveň oznámil prerušenie diplomatických vzťahov s Bogotou. Guaidó sa pred mesiacom vyhlásil za prezidenta, pričom prisľúbil ukončiť "tyraniu" socialistického lídra Madura. Za prechodného prezidenta ho uznalo viac než 50 štátov vrátane USA.