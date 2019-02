Princ Harry a Meghan pricestovali na oficiálnu návštevu Maroka

Ide o poslednú zahraničnú cestu páru predtým, ako Meghan porodí ich prvé dieťa.

24. feb 2019 o 12:42 SITA

CASABLANCA. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu, pricestovali do Maroka na oficiálnu návštevu.

Ide o poslednú zahraničnú cestu páru predtým, ako Meghan porodí ich prvé dieťa. Vojvodkyňa je v siedmom mesiaci tehotenstva a dieťa by malo prísť na svet v apríli.



Kráľovský pár navštívi pohorie Atlas, kde sa dozvie viac o vzdelávaní dievčat vo vidieckych komunitách. Následne zavíta do Rabatu, kde sa stretne s diplomatmi, vplyvnými ženami, mladými podnikateľmi a hendikepovanými športovcami. Späť do Británie odletia v utorok.