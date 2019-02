Kim odcestoval na stretnutie s Trumpom do Vietnamu

Kimov obrnený vlak dorazil do Číny.

23. feb 2019 o 23:47 TASR

PCHJONGJANG, PEKING. Severokórejský vodca Kim Čong-un odcestoval z Pchjongjangu na svoj druhý summit s prezidentom USA Donaldom Trumpom vo Vietname, oznámila v nedeľu (miestneho času) severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.

"Vedúci predstavitelia orgánov strany, vlády a ozbrojených síl úprimne zaželali Kim Čong-unovi úspech... a bezpečný návrat," uvádza sa v správe KCNA, ktorú citovala agentúra AFP.

Vlakom

Vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) na ceste vlakom smerom do Číny podľa KCNA sprevádza jeho pravá ruka, generál Kim Jong-čchol, ktorý sa ako kľúčový vyjednávač na rozhovoroch s USA stretol v januári s Trumpom v Bielom dome, ako aj ďalší poprední funkcionári, no tiež jeho sestra Kim Jo-džong.

Kimov obrnený vlak medzičasom dorazil do Číny, informovali juhokórejské médiá. Aj reportér agentúry AP povedal, že videl, ako vlak podobný tomu, aký v minulosti využíval líder KĽDR, prešiel cez most ponad pohraničnú rieku do čínskeho mesta Tan-tung.

Nie je jasné, ako napokon Kim Čong-un dorazí do vietnamskej metropoly Hanoj, kde má naplánované rozhovory s Trumpom v dňoch 27. a 28. februára.

Druhé stretnutie

Na prvý summit s americkým prezidentom cestoval Kim do Singapuru lietadlom požičaným od Pekingu. Práve v čínskej metropole by mohol znova presadnúť do lietadla, no podľa viacerých zdrojov sa očakáva, že niekoľko tisíc kilometrov dlhú cestu cez Čínu do Vietnamu absolvuje vlakom a následne od hranice pocestuje do Hanoja autom.

Budúcotýždňové stretnutie Trumpa a Kima bude nasledovať po ich historickom summite, ktorý sa uskutočnil vlani v júni v Singapure. Išlo o prvé stretnutie lídrov USA a Severnej Kórey, ktoré sú fakticky stále vo vojne.

Pozorovatelia tvrdia, že na druhom summite treba dosiahnuť hmatateľný pokrok, keďže prvé stretnutie prinieslo neurčito zoštylizované sľuby o jadrovom odzbrojení v Severnej Kórei a iba málo konkrétnych krokov.

Hlavné mesto komunistického Vietnamu sa už pripravuje na príchod oboch lídrov. Táto udalosť podľa očakávania priláka tisíce novinárov a delegátov.