V Mozambiku prepadli ozbrojenci konvoj ropnej spoločnosti

Najmenej štyria ľudia utrpeli zranenia.

22. feb 2019 o 16:38 SITA

BRATISLAVA. Na severe Mozambiku napadli ozbrojenci konvoj vozidiel americkej ropnej a plynárenskej spoločnosti Anadarko Petroleum.

Neidentifikovaní ozbrojenci

Incident sa stal v provincii Cabo Delgado. Na autá zaútočil viac ako tucet neidentifikovaných ozbrojencov. Najmenej štyria ľudia z firmy utrpeli zranenia.

V oblasti pôsobí islamská militantná skupina, ktorá je tam známa ako aš-Šabáb, s rovnomennou džihádistickou organizáciou v Somálsku však nemá žiadne známe spojenie.

Hrozba pre priemysel

Od roku 2017 uskutočnila viacero útokov na odľahlé dediny. Ak by za útokom na konvoj stála táto skupina, predstavovalo by to podľa korešpondentov britskej BBC značnú zmenu v ich taktike a hrozbu pre začínajúci mozambický plynárenský priemysel.

Predpokladá sa, že Anadarko Petroleum investuje v krajine viac ako 20 miliárd dolárov (v prepočte 17,6 miliardy eur) do plynárenského projektu neďaleko hranice s Tanzániou.Pôvodný článok: