Francúzski biskupi súhlasili s odškodnením obetí zneužívania

Odškodnenie sa týka prípadov, v ktorých uplynula premlčacia doba.

22. feb 2019 o 10:33 SITA

PARÍŽ. Francúzski biskupi súhlasili s finančným odškodnením obetí sexuálneho zneužívania kňazmi. Týka sa to prípadov, v ktorých uplynula premlčacia doba.

Zástupca francúzskej konferencie biskupov Vincent Neymon pre agentúru Associated Press uviedol, že systém na vyplácanie obetí by radi nastavili maximálne do roka.

Obete odškodnia

Spoločnosť Mediapart pred dvoma rokmi odhalila 342 prípadov zneužívania za uplynulých 50 rokov.

Francúzskych biskupov obvinili z krytia prípadov vo Francúzsku aj v zahraničí.

Týkali sa najmenej 34 kňazov. Niektorých z nich usvedčili, iných prinajmenšom vyšetrovali.

Ďalší zas unikli trestu práve pre uplynutie premlčacej doby v súvislosti so sexuálnymi zločinmi voči maloletým, ktorú nedávno zvýšili z 20 na 30 rokov.



Francúzska konferencia biskupov uviedla, že za posledné dva roky zaznamenala 211 prípadov zneužívania, pričom za predchádzajúcich šesť rokov to bolo 222.

Spomedzi najnovších prípadov 75 káuz nahlásili francúzskej prokuratúre a desať duchovných aj obžalovali.

Zatiaľ nie je známe, koľkých prípadov sa týka uplynutie premlčacej doby, no Neymon uviedol, že pred rokom 2000 ich bolo 43.

Zodpovednosť za činy kňazov

Mnohé konferencie biskupov po celom svete už vytvorili kompenzačné programy pre obete zneužívania, no cirkev vo Francúzsku sa až doteraz zdráhala urobiť takýto krok.

Tvrdila, že biskupi nie sú automaticky zodpovední za konanie svojich kňazov.

"Ak niekto pracuje pre nejakú firmu a dopustí sa pedofílie, jeho šéf nie je nevyhnutne považovaný za zodpovedného," vyjadril sa Neymon a dodal, že Francúzsko sa napokon inšpirovalo inými krajinami a odškodní obete.

"Musíme nájsť zdroje, ktoré podporia túto schému. Musíme sa uistiť, že neohlásime niečo, čo by sme nemohli splniť. Francúzska cirkev je chudobná a musíme si strážiť každý cent," dodal.



Pápež František na tento týždeň zvolal do Vatikánu konferenciu o sexuálnom zneužívaní zo strany duchovných, ktorá sa začala vo štvrtok.

Na samite sa zúčastňuje 190 predsedov biskupských konferencií, náboženských rádov a ďalších zástupcov cirkvi, ale tiež obete zneužívania.

Hlavnými témami konferencie sú prevencia pred sexuálnym zneužívaním, starostlivosť o obete a vyšetrovanie prípadov zneužívania.