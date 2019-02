Taras Kuzio: Putin odtlačil Ukrajinu k Európe

Keď ste sa pred piatimi rokmi pozerali na protesty na kyjevskom majdane, aké boli vaše predpovede pre Ukrajinu?

„Ľudia vtedy začali chápať, že Ukrajina nevyhnutne potrebuje zmenu a reformy. Tie sa mali udiať po oranžovej revolúcii, no neudiali sa. Premrhalo sa päť rokov. Zrazu ľudia pochopili, že druhú príležitosť nesmú premrhať. V roku 2004 Európsku úniu nezaujímala Ukrajina, vtedy sa viac zaoberala vami v strednej Európe. No v roku 2014 to bolo iné – neponúkali členstvo, ale aspoň integráciu. Ukrajinská občianska spoločnosť a politici boli tiež vyzretejší. A majdan bol na rozdiel od oranžovej revolúcie skôr protestom občianskej spoločnosti, kým predtým to bol oveľa viac protest opozície proti volebným podvodom.“

Ako do toho zapadá Rusko a následná anexia Krymu?

„Ruské kroky len zvýraznili to, že Ukrajinci nemajú inú alternatívu ako priblížiť sa k Európe. Ruská alternatíva bola totiž zlá. Putin nenúkal nijaký kompromis, snažil sa Ukrajinu premeniť na ďalšie Bielorusko a v podstate žiadal, aby Ukrajina kapitulovala. Nijaký ukrajinský patriot na majdane by s tým nesúhlasil. Putin si myslel, že jeho kroky povedú k tomu, že Ukrajina sa vzdá, no malo to opačný efekt. Putin vlastne odtlačil Ukrajinu ďalej od Ruska a vytvoril tlak na reformy.“

Podarilo sa Ukrajine naozaj sa po piatich rokoch zreformovať?