Zomrela sestra Jackie Kennedyovej. Dožadovala sa oslovenia princezná

Lee Radziwiłłová bola módna vizionárka.

21. feb 2019 o 11:02 Soňa Búranová

Lee Radziwiłłová (3.3.1933 – 15.2.2019) mala pestrý život. Vydala za vznešeného Európana, svojím štýlom inšpirovala svetových dizajnérov a mala aféru s prezidentom USA Johnom F. Kennedym.

Upravovala seba. Upravovala svoj šatník. Upravovala svoj život. Lee bola podľa mnohých tou krajšou sestrou, zatiaľ čo Jackie bola vždy za múdru.

Lee Radziwiłłová, mladšia sestra prvej dámy Jacqueline Kennedy Onassisovej, zomrela minulý piatok v New Yorku ako osemdesiatpäťročná. Smrť potvrdila jej ka rodinná priateľka Cornelia Guestová, bližšie informácie neuviedla.

„Bola to veľmi elegantná žena, skutočná ikona. Bola neuveriteľne atraktívna, vždy sa vedela prispôsobiť všetkým okolnostiam. Nikdy nebola priveľmi oblečená, ani príliš odhalená, bola módnou vizionárkou. Je to veľmi smutné, je to koniec jednej éry,“ povedala pre Women’s Wear Daily Mathilde Favierová, ktorá pracuje ako riaditeľka pre verejné vzťahy módneho návrhára Christiana Diora.

Svetová módna ikona

Lee sa snažila stať herečkou, no bez úspechu. Veľký vplyv však zaznamenala v oblasti módy a stala sa z nej kráľovná štýlu. Jej elegantný vzhľad urobil na viaceré módne značky veľký dojem.

Preslávili ju čisté línie, nadrozmerné slnečné okuliare a voľne rozpustené, no upravené vlasy. Časopis Vogue jej pripisuje zásluhu za to, ako pomohla americkej móde päťdesiatych rokov pretransformovať sa na štýl, ktorý bol uvoľnenejší a sebavedomejší.

Inšpirovala svetových dizajnérov ako Yvesa Saint Laurenta či Marca Jacobsa. Keď dizajnér Michael Kors zazrel v roku 1960 jej fotku, na ktorej bola na prechádzke so psom, navrhol kolekciu, ktorá opäť zaviedla do módy kabáty z rozšírenými rukávmi a formálnejšie zamatové nohavice.

Neskôr pracovala aj ako asistentka editorky magazínu Harper’s Bazaar a venovala sa interiérovému dizajnu. Navrhovala domy pre ľudí z vyššie postavených spoločenských vrstiev.

Legendárne rivalky

So svojou sestrou mala blízky vzťah, no neustále medzi sebou súperili.

Súboj dvoch sestier, ktoré patrili medzi najpopulárnejšie ženy svojej generácie, bol v šesťdesiatych rokoch nezabudnuteľný.