Porošenko by chcel vidieť na východe Ukrajiny mierové sily OSN

Rusko podľa Porošenka pokračuje na východe Ukrajiny v nevyhlásenej vojne.

20. feb 2019 o 22:16 SITA

NEW YORK. Ukrajinský prezident Petro Porošenko, ktorý sa usiluje o znovuzvolenie v marcových prezidentských voľbách, v stredu na pôde Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) zopakoval svoj názor, že na východ krajiny, ktorý ovládajú proruskí separatisti, by mali byť vyslané mierové jednotky OSN.

Generálny tajomník OSN António Guterres by podľa neho mohol vyslať do oblasti misiu, ktorá by mala posúdiť situáciu a prísť s návrhmi na jej riešenie.

Porošenko: Rusko pokračuje vo vojne

"Sme pripravení diskutovať o medzinárodnej mierotvornej operácii s jasným zámerom ukončiť ruskú agresiu a obnoviť ukrajinskú suverenitu," povedal na pôde VZ OSN Porošenko.

Rusko podľa neho na východe Ukrajiny pokračuje v "nevyhlásenej vojne".

Medzinárodné spoločenstvo by malo podľa Porošenka "vrátiť Rusko opäť do jeho mantinelov".

Porošenko okrem toho navrhol, aby Rusko, ktoré je stálym členom Bezpečnostnej rady (BR) OSN, zbavili práva veta v tomto orgáne "pri prihlasovaniach týkajúcich sa ruskej agresie voči Ukrajine".

Rusko vyzvali na prepustenie zajatcov

Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine bolo zabitých takmer 13-tisíc ľudí, 30-tisíc ďalších utrpelo zranenia a 1,5 milióna bolo vysídlených.

Oznámilo to v stredu ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny pri príležitosti piateho výročia "začiatku ozbrojenej agresie Ruska proti Ukrajine".

Podľa ministerstva došlo k "masívnemu zničeniu Donbasu, uzurpovaniu ukrajinského majetku na okupovanom Kryme, rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva okupačnými orgánmi, politickému prenasledovaniu a zastrašovaniu ukrajinských občanov s cieľom potlačiť akékoľvek prejavy protiokupačných nálad a zintenzívneniu militarizácie obsadeného polostrova".

Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že "hrdinské úsilie ukrajinských vojakov, rastúca politická a praktická podpora medzinárodných partnerov pomohli Ukrajine obmedziť agresiu".

Rezort taktiež zdôraznil, že Ukrajina a jej medzinárodní partneri vyzývajú Rusko, aby okamžite prepustilo všetkých politických väzňov a vojnových zajatcov.

"Ďalšie oneskorenie plnenia tejto požiadavky zo strany Moskvy by malo mať veľmi konkrétne dôsledky vrátane sankcií," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.

Okrem iného trvá na tom, aby ukončenie "agresie Ruskej federácie v Donbase bolo podporené rozmiestnením plnohodnotnej mierovej misie OSN a jej mandát by sa mal vzťahovať na celú konfliktnú zónu".