Favorit na šéfa Komisie: Eurofondy môže Únia pre podvody obmedziť

Právny štát by mali kontrolovať odborníci.

20. feb 2019 o 16:14 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Členské štáty Európskej únie nemôžu očakávať, že budú dostávať rovnaké európske dotácie aj vtedy, keď sa nebudú držať princípov, na ktorých je Únia založená, povedal na návšteve Bratislavy Manfred Weber, kandidát európskych ľudovcov na predsedu Európskej komisie.

Weber je hlavným favoritom na tento post. Nástupca Jeana-Clauda Junckera by mal vzísť z volieb do Európskeho parlamentu a podľa neformálnej dohody by ho mala nominovať víťazná frakcia.

Prieskumy predpovedajú víťazstvo Európskej ľudovej strany (EPP).

Ak sa Weber na čelo Európskej komisie dostane, chce byť aktívnejším voči štátom, ktoré európske pravidlá porušovali. V posledných rokoch to bolo najmä Maďarsko a Poľsko, voči ktorým Komisia spustila procedúru podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy.

Na jej konci môže byť odobratie hlasovacieho práva v Európskej rade, no konečné rozhodnutie musí byť jednomyseľné a Poľsko aj Maďarsko avizovali, že ak by došlo na konečné hlasovanie, navzájom by sa podporili.

Slabé páky

„Vidíme, že síce máme možnosť trestať porušovanie princípov právneho štátu, no sú to veľmi slabé páky,“ povedal Weber na stretnutí s novinármi. Oveľa silnejšia motivácia je podľa neho žaloba na Súdny dvor Európskej únie.

Komisia zažalovala Poľsko za zmeny na ústavnom súde, vláda vo Varšave potom sporné zákony mierne zmenila. „To je dôkaz, že štáty oveľa viac rešpektujú európsky súd,“ povedal Weber.

Ako šéf Komisie by sa preto pri podozreniach z porušovania európskych pravidiel aktívne obracal na súd.

V Európskej komisi chce tiež zaviesť mechanizmus, v rámci ktorého by nezávislí odborníci hodnotili stav právneho štátu v členských krajinách. Ich výsledky by sa tiež mohli stať podkladom pre žalobu na európskom súde.

“ Ak niekto nerešpektuje európske pravidlá, nemôže očakávať, že mu budú prispievať európski daňoví poplatníci. „ Manfred Weber, kandidát na predsedu Európskej komisie

„Lídri jednotlivých krajín mi hovoria, že oni doma s právnym štátom problém nemajú. Ak teda nemajú, tak by im takýto mechanizmus nemal prekážať,“ poznamenal Weber.

Pripomenul, že správy o zneužívaní európskych fondov vyvolávajú nevôľu aj mimo hraníc štátov, kde k nim dochádza. Klesá totiž pocit solidarity medzi obyvateľmi bohatších štátov.

Novinári sa ho tiež pýtali na maďarského premiéra Viktora Orbána a porušovanie slobody tlače v krajine.

„Ak niekto nerešpektuje európske pravidlá, nemôže očakávať, že mu budú prispievať európski daňoví poplatníci,“ vyhlásil Weber. „Musíme nájsť spôsob, ako obmedziť tento tok peňazí tak, aby to čo najmenej zasiahlo obyčajných farmárov a ďalších prijímateľov.“

Treba podľa neho princípy právneho štátu presnejšie pomenovať a potom ich vyžadovať nielen od nových členov, ale aj od súčasných členských štátov.

Princípy, za ktoré treba bojovať

Weber si na Slovensku uctil pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Povedal, že v Bruseli veria vyšetrovaniu slovenských orgánov, „aj keď všetci si prajeme, aby sme výsledky videli čím skôr“.

Odhalenia o zneužívaní eurofondov, o ktorých Kuciak písal, sú podľa neho ďalším argumentom pre urýchlené zavedenie úradu európskeho prokurátora, ktorý by riešil práve cezhraničné podvody alebo zneužívanie eurofondov.

„Tento prípad je aj zodpovednosťou Európskej únie,“ povedal Weber v Bratislave.

„Na jednej strane veríme, že Únia je komunitou hodnôt, za ktoré treba bojovať, v tomto prípade za slobodu médií a boj proti korupcii. Navyše, hovoríme o zneužívaní európskych peňazí.“