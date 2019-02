Kuba dementovala Trumpov výrok, že Madura strážia jej vojaci

Venezuela uzavrela námorné hranice s trojicou holandských ostrovov v Karibiku.

20. feb 2019 o 6:26 TASR

HAVANA. Kuba označila v utorok za "nehorázne" tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vyslala do Venezuely svojich vojakov, ktorých úlohou je chrániť tamojšieho prezidenta Nicolása Madura.

Informovala o tom agentúra AFP.

Ohováranie bez dôkazu

Americký prezident Donald Trump totiž v pondelok vyhlásil, že Madura "chráni súkromná armáda kubánskych vojakov".

"Nech predloží dôkaz. Naša vláda takéto ohováranie čo najrozhodnejšie a najkategorickejšie odmieta," uviedol kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez.

Ten zároveň dodal, že v snahe odstrániť Madura sa Spojené štáty "pod zámienkou humanitárnej pomoci pripravujú na vojenskú intervenciu".

Blokáda námorných hraníc

Predstavitelia venezuelskej civilnej ochrany v utorok ohlásili, že prerušia námorné spojenie s tromi holandskými ostrovmi v Karibskom mori.

Toto vyhlásenie prišlo po tom, ako holandský minister zahraničných vecí Stef Blok minulý týždeň vyjadrili ochotu poslať do Venezuely námornou cestou humanitárnu pomoc.

Informovala o tom agentúra AP.

José Montaňo, riaditeľ civilnej ochrany vo venezuelskom štáte Falcón, vyhlásil, že časovo neohraničené uzavretie "námornej hranice" sa bude týkať holandských ostrovov Curacao, Aruba a Bonaire.

Tento krok môže podľa agentúry AP súvisieť s tým, že líder opozície Juan Guaidó avizoval organizovanie zásielok potravinovej pomoci práve cez karibský ostrov Curacao.

Holandský minister Blok v tejto súvislosti tiež vyhlásil, že holandská "vláda sa postará o to, aby sa pomoc skutočne dostala k obyvateľom Venezuely".

Zastavená pomoc na hranici s Kolumbiou

Nicolás Maduro, ktorý v súčasnosti bráni vstupu 100 ton americkej humanitárnej pomoci z Kolumbie, tvrdí, že dodávky potravinovej pomoci sú v skutočnosti prípravou pre americkú inváziu.

Obyvatelia Venezuely už roky trpia nedostatkom potravín, liekov a ďalších základných životných potrieb.

Maduro však popiera, že by bola situácia taká kritická, aby si to vyžadovalo humanitárnu pomoc zo zahraničia. Venezuelské úrady zablokovali aj hraničný priechod z Kolumbie.

Podľa Guaidóa, ktorého za venezuelského prezidenta uznáva približne 50 štátov, ak sa pomoc do krajiny nedostane včas, mohlo by to stáť životy až 300.000 Venezuelčanov.

Maduro však tvrdí, že humanitárna pomoc má poskytnúť dymovú clonu americkej invázii, pričom situácia vo Venezuele nie je taká kritická, aby si to vyžadovalo pomoc zo zahraničia.