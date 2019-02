Eurokomisia kritizuje maďarskú kampaň proti lídrom Únie

Orbánova vláda spustila kampaň proti Junckerovi a maďarsko-americkému finančníkovi Georgeovi Sorosovi.

19. feb 2019 o 22:44 TASR

BRUSEL. Vyostrené vyjadrovanie Budapešti proti lídrom Európskej únie - najmä proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi - obsahuje iba "dezinformácie a falošné správy".

V utorok to uviedol hovorca eurokomisie Margaritis Schinas, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.

Ostrá kampaň

Maďarská pravicová vláda premiéra Viktora Orbána, ktorá má už dlho spory s EÚ a s jednotlivými členskými štátmi ohľadne migrácie, spustila v pondelok propagačnú kampaň útočiacu proti Junckerovi a maďarsko-americkému finančníkovi Georgeovi Sorosovi.

Oboch obviňuje zo snahy donútiť Maďarsko, aby prijalo viac migrantov.

"Chcú zaviesť povinné kvóty na migrantov, chcú oslabiť právo členských štátov na ochranu hraníc," uvádza sa na plagátoch kampane. Obvinenia sa týkajú EÚ a jej vrcholných predstaviteľov.

"Migračnými vízami chcú podporiť migráciu," píše sa ešte na plagátoch maďarskej vlády.

Eurokomisia slovný útok v utorok vrátila a uviedla, že kampaň je priam "neuveriteľná".

"Je šokujúce, že takáto absurdná konšpiračná teória sa stala mainstreamom takéhoto rozsahu," povedal hovorca Schinas.

Dodal, že žiadne z tvrdení uvádzaných v kampani nie je vecným faktom, a to ani fámy o nových "humanitárnych vízach" pre celú EÚ.

Nepriateľský vzťah Budapešti s Bruselom je čoraz ostrejší, keďže sa blížia voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať koncom mája. Očakáva sa, že populisti v nich dosiahnu viac percent a silnejšie postavenie.

Maďarská vládnuca strana Fidesz patrí do dominantného stredopravého bloku, do Európskej ľudovej strany (EPP), a Juncker je jedným z členov bloku vyzývajúcich na vylúčenie Fideszu.

Timmermans kampaň odsúdil

Ďalší kritik Fideszu, podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, kampaň ostro odsúdil. Vyhlásil, že nemá "nič spoločné s realitou".

Timmermans po zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti vyhlásil, že maďarského zástupcu sa na stretnutí na kampaň dvakrát spýtal, ale vysvetlenie nedostal.

"Bolo by to ako z Monty Pythonovcov, keby to nebolo také vážne," uviedol Timmermans, ktorý vedie kandidátku Strany európskych socialistov (PES) vo voľbách do europarlamentu s protipopulistickým programom.

Kampaň v Maďarsku ignoruje fakt, že migračná politika je v rukách členských štátov EÚ, a nie Bruselu, dodal Timmermans.

Timmermans v utorok zažartoval, že na rozdiel od Junckera sa jeho tvár zrejme neobjaví v kampani Fideszu. "Asi som príliš škaredý na to, aby ma dali na plagát," povedal Timmermans.