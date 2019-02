Ak Netanjahu obháji post premiéra, príde na Slovensko

Peter Pellegrini počas návštevy Jeruzalema adresoval pozvanie izraelskému premiérovi.

19. feb 2019 o 11:58 TASR

JERUZALEM. V prípade, ak súčasný premiér Benjamin Netanjahu uspeje v predčasných parlamentných voľbách v Izraeli, ktoré sa budú konať 9. apríla, a opätovne sa stane predsedom vlády, pricestuje koncom tohto roka na Slovensko.

Na spoločnej tlačovej konferencii to v utorok v Jeruzaleme oznámili slovenský premiér Peter Pellegrini a predseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu.

Ak Netanjahu vyhrá voľby, príde na Slovensko

Peter Pellegrini adresoval pozvanie izraelskému premiérovi, keďže Slovensko je podľa jeho slov posledná krajina v regióne strednej Európy, ktorú izraelský premiér ešte nenavštívil.

"Ak sa stretneme na konci roka v Bratislave, bude to po prvýkrát, čo prídem na Slovensko. Oslávime tak spolu 25 rokov bilaterálnych vzťahov," konštatoval izraelský premiér.

Napriek tomu, že ho pozvanie potešilo, musel by byť v predčasných voľbách opätovne zvolený, upozornil.

Premiér Pellegrini označil stretnutie s izraelským partnerom za konštruktívne a pozitívne.

"Nestrávili sme náš čas tým, že by sme si vymieňali diplomatické floskuly a prázdne slová. Hovorili sme o konkrétnych možnostiach, ako by sme mohli navzájom spolupracovať," zdôraznil.

Spravodliví medzi národmi

Upozornil na to, že Slovensko nemá prvenstvo iba v počte vyrobených áut na obyvateľa, ale vyzdvihol aj počet občanov s ocenením Spravodliví medzi národmi.

"Máme iba 5,5 milióna obyvateľov, ale máme viac ako 600 ľudí, ktorí boli ocenení zo strany Izraela, ktorí pomáhali prežiť židom počas druhej svetovej vojny," dodal slovenský premiér.

Na utorňajšom rokovaní sa venovali taktiež spolupráci v oblasti obrany a tomu, akým spôsobom by kooperácia mohla priniesť vyššiu pridanú hodnotu slovenskému priemyslu. Ak podľa Pellegriniho chce Slovensko zostať lídrom, musí sa zamerať na inovácie.

Do Work and Travel by mal pribudnúť aj Izrael

Premiéri sa venovali i otázke otvorenia nového slovenského Kultúrneho a informačného centra v Jeruzaleme. Netanjahu toto rozhodnutie privítal.

"Som veľmi rád, že som pána premiéra presvedčil a prisľúbil mi to osobne, že Slovensko zaradia do zoznamu krajín, kde funguje program Work and Travel, to znamená, že naši ľudia budú môcť prísť do tejto krajiny zjednodušenou vízovou procedúrou a budú tu môcť jeden rok žiť, pracovať, cestovať a spoznávať krajinu," uviedol slovenský premiér.

"To je na rozhodnutí Izraela. Takéto programy máme aj s inými krajinami. Som veľmi rád, že ma pán premiér uistil, že Slovensko požiada preradiť vzhľadom na dobrý ekonomický vývoj a situáciu na Slovensku medzi krajiny, s ktorými takýto program bude môcť fungovať," spresnil.

Doprava a bezpečnosť

Netanjahu uviedol, že s Pellegrinim hovoril aj o možnosti zlepšenia schopností v dopravnej oblasti.

"Hovorili sme o rýchlej technologickej revolúcii," povedal s tým, že pre obe krajiny sú "hlavným zdrojom mozgy".

Premiéri sa venovali i otázkam bezpečnosti.

Bilaterálne slovenského a izraelského premiéra malo byť súčasťou utorkového summitu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Izraela v Jeruzaleme.

Ten sa však zrušil v dôsledku nezhôd medzi Poľskom a Izraelom. Poľsko svojou neúčasťou na summite reagovalo údajne na neprijateľný výrok šéfa izraelskej diplomacie Jisraela Kaca na adresu Poliakov.