Prezident Nigérie vyzval policajtov, aby boli k demonštrantom nemilosrdný

Prezident chce, aby každý, kto sa pokúsi narušiť voľby, riskoval vlastný život.

18. feb 2019 o 22:54 SITA

UGHELLI. Nigérijský prezident Muhammadu Buhari v pondelok vyzval príslušníkov polície, aby počas nadchádzajúcich prezidentských volieb, v súvislosti s ktorými sa očakávajú tradične aj masové demonštrácie, boli "nemilosrdní", a aby "každý, kto sa pokúsi narušiť voľby, tým riskoval vlastný život".

Nigérijská opozícia považuje tieto slová za znak chystaného krviprelievania a podpory štátneho násilia zo strany prezidenta.

Eze Chukwuemeka, šéf vládnej strany Všepokrokársky kongres (APC), to však vidí inak: "Nejde tu o právo džungle, ako sa to snažia mnohí vysvetľovať. Keď ste lídrom, nemôžete len tak sedieť na zadku a nečinne sledovať, ako to s vašou krajinou ide dole vodou," pokúsil sa vysvetliť prezidentove slová pre agentúru AP.



Nigérijské prezidentské voľby sa mali pôvodne konať už minulú sobotu 16. februára, no ústredná volebná komisia len päť hodín pred ich plánovaným začiatkom rozhodla o ich odložení na nadchádzajúcu sobotu 23. februára.

K najväčším favoritom volieb patria 76-ročný prezident Buhari a niekdajší viceprezident Atiku Abubakar.