Zomrel "bozkávajúci námorník" zo slávnej fotografie osláv konca vojny

Ženou z fotografie zomrela v roku 2016

18. feb 2019 o 22:49 TASR

WASHINGTON. Námorník zobrazený na ikonickej fotografii, ako počas osláv skončenia druhej svetovej vojny na newyorskom námestí Times Square bozkáva ženu, zomrel vo veku 95 rokov.

Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na jeho rodinných príslušníkov.

George Mendonsa na danej snímke, ktorú zhotovil fotožurnalista Alfred Eisenstadt pre časopis Life, vášnivo objíma a bozkáva ženu v bielej rovnošate zdravotnej sestry.

Fotografiu publikovali pod názvom "Deň víťazstva nad Japonskom na Times Square". Eisenstadt 14. augusta 1944 nasnímal štyri zábery.

Mendonsa, ktorý slúžil v Tichomorí, bol v čase vzniku fotografie doma na dovolenke.

Dlhé roky tvrdil, že mladým námorníkom na slávnej snímke je on, avšak potvrdilo sa to až nedávno vďaka moderným technológiám rozpoznávania tváre.

Ženou z fotografie je Greta Friedmanová, ktorá zomrela v roku 2016 ako 92-ročná.

Momentka vznikla náhodne a Mendonsa sa s Friedmanovou nepoznal.

"Bežal som pred ním so svojou Leicou a obzeral sa, či sa nerysuje zaujímavá situácia. Potom som v okamihu zbadal, ako námorník schytil niečo svetlé a stlačil som spúšť. Ak by mala oblečené tmavé šaty, záber by nevznikol," vysvetlil fotograf.